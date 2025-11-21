Diyarbakır Eğil Barajı'nda Şaşırtan Temizlik: Gölden 'Büyü' Çıktı

Diyarbakır Eğil'de itfaiye dalgıçları baraj dibini temizledi; yüzlerce kiloluk atık çıkarılırken, poşet içinde 'büyü' ve uyarı levhası bulundu.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:36
Diyarbakır Eğil Barajı'nda Şaşırtan Temizlik: Gölden 'Büyü' Çıktı

Diyarbakır Eğil Barajı'nda İtfaiye Dalgıçlarının Şaşırtan Temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar, Eğil'deki barajda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, baraj dibinden yüzlerce kiloluk atık topladı ve özellikle araç lastiği ve plastik şişeler ile sıkça karşılaştı.

Gölden çıkan "büyü" ve uyarı levhası

Temizlik esnasında dalgıçların karşılaştığı nesneler arasında görenleri şaşırtan bir ayrıntı da vardı. Ekipler, gölün dibinden çıkardıkları bir poşetin içerisinde taşa yazılan kağıtla kaplanıp bantlanan büyü buldu. Bu görüntü, ekipleri hem şaşırttı hem de dikkat çekti.

Çalışma sırasında ilginç bir diğer buluntu ise, vatandaşların atık atmasını önlemek için asılan ve üzerinde “Baraj gölüne ve havza koruma alanlarına her türlü atık atmak yasaktır” yazan levhanın da baraj dibinden çıkması oldu. Bu anlar, çevredeki bazı kişileri hem tebessüm ettirdi hem de düşündürdü.

İtfaiye dalgıçlarının baraj dibinden topladığı atıklar ile bulunan büyü ekiplerce alındı ve imha edildi. Çalışma, bölgedeki su ve çevre temizliğine yönelik önemli bir müdahale olarak kayda geçti.

DİYARBAKIR’DA İTFAİYE EKİPLERİ, EĞİL İLÇESİNDE BULUNAN BARAJDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ....

DİYARBAKIR’DA İTFAİYE EKİPLERİ, EĞİL İLÇESİNDE BULUNAN BARAJDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. İTFAİYE EKİPLERİ YÜZLERCE KİLOLUK ATIK TOPLARKEN, BİRÇOK BÜYÜYE DE DENK GELDİ.

DİYARBAKIR’DA İTFAİYE EKİPLERİ, EĞİL İLÇESİNDE BULUNAN BARAJDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ....

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
3
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
4
Sinop Eymür'de Kayıp 17 Yaşındaki T.O. Jandarma Tarafından Sağ Bulundu
5
Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
6
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut