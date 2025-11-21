Diyarbakır Eğil Barajı'nda Şaşırtan Temizlik: Gölden 'Büyü' Çıktı

Diyarbakır Eğil Barajı'nda İtfaiye Dalgıçlarının Şaşırtan Temizliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar, Eğil'deki barajda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, baraj dibinden yüzlerce kiloluk atık topladı ve özellikle araç lastiği ve plastik şişeler ile sıkça karşılaştı.

Gölden çıkan "büyü" ve uyarı levhası

Temizlik esnasında dalgıçların karşılaştığı nesneler arasında görenleri şaşırtan bir ayrıntı da vardı. Ekipler, gölün dibinden çıkardıkları bir poşetin içerisinde taşa yazılan kağıtla kaplanıp bantlanan büyü buldu. Bu görüntü, ekipleri hem şaşırttı hem de dikkat çekti.

Çalışma sırasında ilginç bir diğer buluntu ise, vatandaşların atık atmasını önlemek için asılan ve üzerinde “Baraj gölüne ve havza koruma alanlarına her türlü atık atmak yasaktır” yazan levhanın da baraj dibinden çıkması oldu. Bu anlar, çevredeki bazı kişileri hem tebessüm ettirdi hem de düşündürdü.

İtfaiye dalgıçlarının baraj dibinden topladığı atıklar ile bulunan büyü ekiplerce alındı ve imha edildi. Çalışma, bölgedeki su ve çevre temizliğine yönelik önemli bir müdahale olarak kayda geçti.

