Diyarbakır Eğil'e 25 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Yükseliyor

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı yatırım programı kapsamında inşa edilen yeni 25 yataklı devlet hastanesiyle daha modern ve güçlü bir yapıya kavuşuyor. İlçede yıllardır temel sağlık hizmetleri mevcut hastane binası üzerinden yürütülürken, yeni proje bu hizmetlerin kapasitesini ve niteliğini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Projenin Detayları

İnşaatı hızla devam eden Eğil Devlet Hastanesi yeni hizmet binası, modern mimarisi ve gelişmiş teknik altyapısıyla dikkat çekiyor. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Tamamlandığında hastanede otel konforunda 25 yataklı yatan hasta odaları, 4 üniteli modern diyaliz merkezi, ilçeye ilk kez kazandırılacak ameliyathane, 1 doğum salonu, 4 ana branşta poliklinik, 2 diş üniti, tam donanımlı acil servis ve resüsitasyon birimi ile görüntüleme ve laboratuvar birimleri yer alacak.

Yetkiliden Açıklama

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, projenin ilçeye sağlayacağı katkıyı şu sözlerle dile getirdi: "Eğil, bugüne kadar temel sağlık hizmetlerini karşılayan bir yapıya sahipti. Şimdi bu kapasiteyi çok daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın güçlü yatırımıyla modern, erişilebilir ve kapsamlı bir hastane inşa ediyoruz. Bu tesis, Eğil ve kırsal mahallelerimiz için çok önemli bir kazanım olacak."

Yeni hizmet binasıyla birlikte tetkik, doğum, diyaliz ve acil müdahale gibi hizmetlerin artık ilçe içinde karşılanabilmesi bekleniyor. Bu durum, vatandaşların zamandan tasarruf etmesini, daha hızlı tanı ve tedavi imkânı bulmasını ve daha konforlu sağlık hizmeti almasını sağlayacak.

DİYARBAKIR’IN EĞİL İLÇESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE MODERN BİR YAPIYA KAVUŞTURACAK OLAN YENİ 25 YATAKLI DEVLET HASTANESİ, SAĞLIK BAKANLIĞININ YATIRIM PROGRAMI KAPSAMINDA HIZLA YÜKSELİYOR. İLÇEDE UZUN YILLARDIR TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ MEVCUT HASTANE BİNASI ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜRKEN, YENİ PROJE İLE BU HİZMETLERİN KAPASİTESİ VE NİTELİĞİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRILACAK.