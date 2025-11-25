Diyarbakır Eğil'e 25 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Yükseliyor

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Sağlık Bakanlığı yatırımıyla inşa edilen 25 yataklı yeni devlet hastanesi, modern altyapı ve kapsamlı hizmetlerle 2026 sonunda hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:18
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı yatırım programı kapsamında inşa edilen yeni 25 yataklı devlet hastanesiyle daha modern ve güçlü bir yapıya kavuşuyor. İlçede yıllardır temel sağlık hizmetleri mevcut hastane binası üzerinden yürütülürken, yeni proje bu hizmetlerin kapasitesini ve niteliğini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Projenin Detayları

İnşaatı hızla devam eden Eğil Devlet Hastanesi yeni hizmet binası, modern mimarisi ve gelişmiş teknik altyapısıyla dikkat çekiyor. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Tamamlandığında hastanede otel konforunda 25 yataklı yatan hasta odaları, 4 üniteli modern diyaliz merkezi, ilçeye ilk kez kazandırılacak ameliyathane, 1 doğum salonu, 4 ana branşta poliklinik, 2 diş üniti, tam donanımlı acil servis ve resüsitasyon birimi ile görüntüleme ve laboratuvar birimleri yer alacak.

Yetkiliden Açıklama

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, projenin ilçeye sağlayacağı katkıyı şu sözlerle dile getirdi: "Eğil, bugüne kadar temel sağlık hizmetlerini karşılayan bir yapıya sahipti. Şimdi bu kapasiteyi çok daha ileri bir seviyeye taşıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın güçlü yatırımıyla modern, erişilebilir ve kapsamlı bir hastane inşa ediyoruz. Bu tesis, Eğil ve kırsal mahallelerimiz için çok önemli bir kazanım olacak."

Yeni hizmet binasıyla birlikte tetkik, doğum, diyaliz ve acil müdahale gibi hizmetlerin artık ilçe içinde karşılanabilmesi bekleniyor. Bu durum, vatandaşların zamandan tasarruf etmesini, daha hızlı tanı ve tedavi imkânı bulmasını ve daha konforlu sağlık hizmeti almasını sağlayacak.

