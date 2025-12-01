Diyarbakır İçkale'de Türkiye’nin En Kapsamlı 'Sahte Eser' Sergisi Açıldı

Diyarbakır İçkale'de Türkiye’nin En Kapsamlı 'Sahte Eser' Sergisi

Diyarbakır İçkale Müzesinde, jandarma ve polis ekiplerinin farklı dönemlerde gerçekleştirdikleri operasyonlarda ele geçirilen 593 adet 'sahte tarihi eser', özel olarak hazırlanan tematik sergi alanında ziyarete açıldı. Sergi, ziyaretçilere sahte ile gerçeği ayırt etmenin ne kadar güç olduğunu göstermek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacı taşıyor.

Sergideki eserler ve amaç

Müzenin tematik sergi salonunun alt katında oluşturulan alanda; para, heykel, çanak çömlek, boncuk gibi birçok kategoriden sahte eserler sergileniyor. Farklı dönemlere ve çeşitli medeniyetlere ait, hem küçük hem de büyük boyutlu örneklerin yer aldığı koleksiyon, uzman incelemesi ve restorasyonun ardından ziyarete sunuldu.

Eserler, güvenlik birimlerince müsadere edildikten sonra müze uzmanları ve restoratörler tarafından incelenerek sergiye uygun hale getirildi. Birçoğunun geçmişte dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı bilinen bu parçalar, toplumun kültür varlıklarına karşı duyarlılığını artırmayı hedefliyor.

"Amacımız sahte eser kaçakçılığı konusunda erken yaşta farkındalık oluşturmak"

Müjdat Gizligöl, Diyarbakır Müze Müdür Vekili, İçkale'deki 14 yapıdan birinin tematik sergi salonu olarak kullanıldığını belirtti. Gizligöl, salonun altında öğrencilere ve çocuklara yönelik eğitim atölyesi ile eğitim salonu bulunduğunu söyleyerek, "Çocuklar bu salonda zaman zaman çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Amacımız, çocuklara kültür varlıklarını bilinçli şekilde tanıtmak, tarihi eser kaçakçılığı ve sahte eser kaçakçılığı konularında erken yaşlarda farkındalık kazandırmak." dedi.

Gizligöl, sergi hakkında şu bilgileri paylaştı: "Bu nişlerde, jandarma ve polisin farklı zamanlarda müsadere yoluyla müzemize getirdiği 593 adet sahte eser tematik sergi salonumuzun alt katındaki eğitim atölyesinde sergilenmeye başlandı. Eğitime gelen çocuklarımız bu sahte eserler sergisini gezebilecekler. Türkiye’nin en kapsamlı ve en geniş sahte eserler sergisi olma özelliğini taşıyan bu alanda, toplam 593 eserin kopyaları yer alıyor. Bu eserlerin büyük bölümünün geçmişte dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ve defalarca aynı amaçla el değiştirdiği biliniyor."

Toplumsal farkındalık ve eğitim

Serginin ziyaretçilere sunduğu en önemli kazanım, sahte ile gerçeği ayırt etmenin uzmanlık gerektirdiğini yerinde göstermek. Gizligöl, vatandaşların bu sergiyi gezerek sahte eser ve tarihi eser kaçakçılığına karşı daha duyarlı hale gelmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Sergi, öğrenci grupları ve tüm ziyaretçilere açık olup, kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılıkla mücadelede toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

