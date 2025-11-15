Diyarbakır'ın Dört Girişi Temizleniyor — 'Amed’i Seviyorum, Kirletmiyorum' Kampanyası

Kampanya ve çalışma kapsamı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Amed’i Seviyorum, Kirletmiyorum' kampanyası kapsamında kentin dört ana girişi olan Mardin, Elazığ, Batman ve Şanlıurfa karayollarında temizlik çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, kampanyayı 5 Haziran 2024 Dünya Çevre Günü’nde başlattı ve çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler daha önce 4 bin çöp kovası montajı yaptı, yol kenarlarına hafriyat ve moloz atılmaması konusunda uyarı levhaları dikti.

Koordinasyon ve sahadaki ekipler

Karayollarına ait olan şehir girişlerindeki temizlik çalışmasını Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordine ediyor. Çalışmalar, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü personeli ve ilçe belediyeleriyle birlikte yürütülüyor.

Açıklama

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Hafriyat Şube Müdürü Remzi Erol, kentin 4 ana giriş noktasında temizlik başlattıklarını belirtti. Erol, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen çalışmaya Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve kendi personellerinin katıldığını vurgulayarak, "Dün sadece Şanlıurfa yolunda yaklaşık 160 torba çöp çıktı. Bugün de Mardin yolundayız. Temizlik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Belediye yetkilileri, çalışmaların süreceğini ve kent girişlerinin temiz ve düzenli tutulması için denetimlerin artırılacağını bildirdi.

