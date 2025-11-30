Diyarbakır Kuyumcular Odası'ndan İlk: Esnafa Ücretsiz İngilizce Eğitimi Başladı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası, Mehmet Yüksel’in girişimiyle esnafa ücretsiz İngilizce eğitimini başlattı; dersler her cumartesi 19.00'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:30
Diyarbakır Kuyumcular Odası'ndan İlk: Esnafa Ücretsiz İngilizce Eğitimi Başladı

Diyarbakır Kuyumcular Odası'ndan İlk: Esnafa Ücretsiz İngilizce Eğitimi Başladı

Eğitim programı ve hedefleri

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel’in girişimiyle kentte bir ilke imza atılarak esnafa yönelik ücretsiz İngilizce eğitimi başlatıldı. İlk ders, esnafın yoğun katılımı ve büyük ilgisiyle gerçekleştirildi.

Program, uzman öğretmen eşliğinde her hafta sonu cumartesi günü saat 19.00 düzenli olarak devam edecek. Katılımcılar derslerde temel seviye konuşma kalıpları, günlük iletişim becerileri ve turizm odaklı pratik İngilizce ifadelerini öğrenecek.

Mehmet Yüksel, bu çalışmayı mesleki gelişimi destekleyen, esnafın uluslararası müşterilerle ilişkisini güçlendiren ve Diyarbakır’ın turizm potansiyeline katkı sunan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Diyarbakır’a, esnafımıza ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor; programa katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

DİYARBAKIR KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI BAŞKANI MEHMET YÜKSEL’İN GİRİŞİMLERİ İLE, KENTTE BİR İLKİ...

DİYARBAKIR KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI BAŞKANI MEHMET YÜKSEL’İN GİRİŞİMLERİ İLE, KENTTE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİREREK ESNAFA YÖNELİK ÜCRETSİZ İNGİLİZCE EĞİTİMİNİ BAŞLATTI.

DİYARBAKIR KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI BAŞKANI MEHMET YÜKSEL’İN GİRİŞİMLERİ İLE, KENTTE BİR İLKİ...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 21 Yaralı — Kimlik Tespiti Sürüyor
2
Lüleburgazlı Muhtarlar Vali Uğur Turan'a Sıkıntılarını Aktardı
3
Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma
4
Mardin'de Huzur ve Güven Uygulamaları: 70 ekip, 205 personel
5
Batman İtfaiyesi 20 Metrelik Kuyuda Mahsur Kalan Horozu Kurtardı
6
Diyarbakır'da CHP Adayı Canan Demir Partiden İstifa Etti
7
Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı