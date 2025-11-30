Diyarbakır Kuyumcular Odası'ndan İlk: Esnafa Ücretsiz İngilizce Eğitimi Başladı

Eğitim programı ve hedefleri

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel’in girişimiyle kentte bir ilke imza atılarak esnafa yönelik ücretsiz İngilizce eğitimi başlatıldı. İlk ders, esnafın yoğun katılımı ve büyük ilgisiyle gerçekleştirildi.

Program, uzman öğretmen eşliğinde her hafta sonu cumartesi günü saat 19.00 düzenli olarak devam edecek. Katılımcılar derslerde temel seviye konuşma kalıpları, günlük iletişim becerileri ve turizm odaklı pratik İngilizce ifadelerini öğrenecek.

Mehmet Yüksel, bu çalışmayı mesleki gelişimi destekleyen, esnafın uluslararası müşterilerle ilişkisini güçlendiren ve Diyarbakır’ın turizm potansiyeline katkı sunan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Diyarbakır’a, esnafımıza ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor; programa katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

