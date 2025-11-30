Diyarbakır Muradiye Mahallesi'ne Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları başlatıldı. Sobalardan yükselen dumanın yoğun olduğu mahallede vatandaşlar, doğalgaza geçecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çalışmalarla ilgili konuşan Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, yaklaşık 70 yıllık doğalgaz hasretinin sona erdiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "12 yıllık, 3 dönemlik mücadelemiz, çaba ve gayret sonuç verdi. Bütün zorluklarla mücadele ederek bugün ulaştık. Doğalgaz çalışmalarımız başladı. Muradiye Mahallesi adına doğalgaz için mücadele eden, beni yalnız bırakmayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. 12 yılın zaferi bugündür. Doğalgazımıza kavuştuk. Mahallem adına herkese teşekkür ederim"

Mahalle Sakinleri Memnun

Mahalle sakini Nezir Kaya, yıllardır doğalgazı beklediklerini, sürekli muhtarlığa giderek bilgi aldıklarını söyleyerek "Muhtarımız çok mücadele etti. Sonunda doğalgaz geldi ve çok sevindik. Bütün mahalle sakinleri çok sevinçli. Muhtarumuza da ayrıca çok teşekkür ederiz" dedi.

