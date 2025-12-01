Diyarbakır Silvan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı; yaralılar Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 17:31
Kaza gerekçesi ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki otomobil, ilçenin merkez Diyarbakır Caddesi üzerinde sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.

