Diyarbakır Silvan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kaza gerekçesi ve müdahale
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki otomobil, ilçenin merkez Diyarbakır Caddesi üzerinde sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak polis inceleme başlattı.
DİYARBAKIR'IN SİLVAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.