Diyarbakır Sur'da Polisler Gece Çocuklarla Top Oynadı

Hendek ve çatışma izleri geride kaldı

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, 2015'teki hendek ve çatışma döneminin anıldığı sokaklar, artık gece geç saatlere kadar canlı ve dışarıda insanların olduğu bir görünüme kavuştu. Tarihi dokusu ve ziyaretçi çekiciliğiyle bilinen ilçe, uzun süredir huzur ortamını koruyor.

Gece saatlerinde devriye yapan polisler, İskenderpaşa Mahallesi'nde top oynayan çocukları görünce oyuna dahil oldu. Komiser Halil İbrahim ve mesai arkadaşlarının çocuklarla top oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu görüntüler, Sur'da çatışmalı geçmişin geride kaldığını ve sokakların yeniden gündelik yaşama açıldığını simgeleyen anlamlı bir kare olarak kayda geçti.

DİYARBAKIR'DA, 2015 YILINDA TERÖR OLAYLARININ YOĞUN YAŞANMASIYLA HAFIZALARA KAZINAN MERKEZ SUR İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE DEVRİYE ATAN POLİSLER, TOP OYNAYAN ÇOCUKLARA EŞLİK ETTİ.