Diyarbakır Sur'da Polisler Gece Çocuklarla Top Oynadı

Sur'da gece devriyesindeki polisler İskenderpaşa Mahallesi'nde top oynayan çocuklara katıldı; görüntüler Komiser Halil İbrahim ve ekip arkadaşlarını gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 12:34
Hendek ve çatışma izleri geride kaldı

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde, 2015'teki hendek ve çatışma döneminin anıldığı sokaklar, artık gece geç saatlere kadar canlı ve dışarıda insanların olduğu bir görünüme kavuştu. Tarihi dokusu ve ziyaretçi çekiciliğiyle bilinen ilçe, uzun süredir huzur ortamını koruyor.

Gece saatlerinde devriye yapan polisler, İskenderpaşa Mahallesi'nde top oynayan çocukları görünce oyuna dahil oldu. Komiser Halil İbrahim ve mesai arkadaşlarının çocuklarla top oynadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu görüntüler, Sur'da çatışmalı geçmişin geride kaldığını ve sokakların yeniden gündelik yaşama açıldığını simgeleyen anlamlı bir kare olarak kayda geçti.

