Bilecik Osmaneli'de Hayırsever Destekle Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi Yenilendi

Bilecik Osmaneli'de Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi Yenilendi

Hayırsever desteğiyle modern kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Yener Demirel tarafından yenilenen Atatürk Ortaokulu Kütüphanesi törenle açıldı. Açılışa Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç katıldı.

Kütüphane, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmüş ve 1977 yılında emekli olan merhum M. Kemal Demirel'in adını yaşatmak amacıyla Demirel ailesinin katkılarıyla yenilendi. Kütüphanenin mefruşat ihtiyaçları Demirel ailesi tarafından karşılanırken, öğrencilere kazandırılmak üzere kitap bağışında da bulunuldu.

Açılışta yapılan çalışmaların eğitime ve öğrencilerin akademik gelişimine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç törende şunları söyledi: "Eğitime yapılan bu anlamlı katkıdan dolayı Demirel ailesine teşekkür ediyor, merhum M. Kemal Demirel’i rahmetle anıyoruz. Bu tür destekler, öğrencilerimizin bilgiyle buluşmasına ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor".

Yetkililer, kütüphanenin yenilenmesinin öğrencilerin okuma alışkanlığını pekiştireceği ve eğitim kalitesine olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

