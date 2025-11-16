Diz Kireçlenmesinde Eksozom Tedavisi: Ameliyatsız Yeni Çözüm

Eksozomla Kireçlenme Tedavisinde Yeni Dönem

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, diz kireçlenmeleri başta olmak üzere birçok alanda uygulanan eksozom tedavisinin hastalara ameliyatsız yeni bir tedavi seçeneği sunduğunu belirtti. Tedavi, rejeneratif tıp alanındaki gelişmelerle birlikte daha geniş kullanım alanı buluyor.

Kireçlenme (Osteoartrit) ve Geleneksel Yaklaşımlar

Doç. Dr. Koca, eklem kireçlenmesinin (osteoartrit) eklem kıkırdağının zamanla aşınması ve bozulmasıyla ortaya çıkan; ağrı, hareket kısıtlılığı ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açan yaygın bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı. Kireçlenmenin en sık diz, kalça ve el eklemlerinde görüldüğünü söyleyen Koca, geleneksel tedavi yöntemleri arasında ağrı kesiciler, fizik tedavi uygulamaları, eklem içi enjeksiyonlar ve ileri vakalarda cerrahi müdahalelerin bulunduğunu ifade etti.

Eksozom Nedir, Nasıl Etki Eder?

Dr. Koca, eksozomları hücrelerimiz tarafından doğal olarak üretilen, nanometrik boyutta küçük kesecikler olarak tanımladı. Bu keseciklerin içinde proteinler, RNA’lar, lipidler ve çeşitli büyüme faktörleri bulunduğunu belirterek, bu yapıları 'haberleşme paketleri' şeklinde nitelendirdi: 'Bu biyolojik paketler, hasarlı dokuya ulaştıklarında oradaki hücrelerin onarım, yenilenme ve iltihap süreçlerini düzenlemesi için harekete geçmelerini sağlarlar.' Eksozomların bu etkileri sayesinde eklem ve cilt problemleri başta olmak üzere tıbbın farklı alanlarında umut verici sonuçlar elde ediliyor.

Uygulama, Etki ve Avantajlar

Eksozom tedavisinin, kök hücre tedavisinin bir adım ilerisinde olduğunu söyleyen Dr. Koca: 'Eksozom tedavisi, kök hücre tedavisinin bir adım ilerisidir. Çünkü içinde canlı hücre değil, sadece hücrelerin 'iyileştirici mesajları' vardır. Bu da onu hem güvenli hem de immünolojik açıdan daha risksiz hale getirir' şeklinde konuştu.

Diz kireçlenmesi ve menisküs hasarında eksozom tedavisinin amacı; kıkırdak ve menisküslerin yenilenmesini desteklemek, iltihabı azaltmak, ağrıyı hafifletmek ve hareket kısıtlığını azaltmak olarak özetleniyor. Uygulama, steril koşullarda doğrudan diz eklemine enjeksiyon şeklinde gerçekleştiriliyor. Dr. Koca, eksozomların inflamasyonu azaltıcı etkiler gösterdiğini, kıkırdak ve hasarlı bağ dokunun kendini onarmasını teşvik ettiğini ve eklem sıvısının kalitesini artırarak hareketleri kolaylaştırdığını belirtti.

Uygulama sonrası hafif şişlik veya hassasiyet görülebileceğini, ancak ciddi yan etki beklenmediğini aktaran Doç. Dr. Koca, iyileşme sürecinin genellikle hızlı olduğunu ve hastaların günlük yaşama çabuk dönebildiğini söyledi. Tedavi ihtiyaca göre tekrarlanabilir ve gerektiğinde diğer tedavilerle kombine edilebilir.

Sonuç olarak, eksozom tedavisi özellikle diz kireçlenmeleri olmak üzere eklem sağlığı alanında ameliyatsız, yenileyici ve güvenli bir seçenek olarak yaygınlaşmaya devam ediyor.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI DOÇ. DR. İRFAN KOCA,