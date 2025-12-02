Doğal Kaynaklara Erişimi Olmayan Şehirler Kırılgan Yapıya Bürünecek

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi 15. Bağ Bahçe, Çiçek Konferansında konuşan Yüksek Şehir Plancısı Serkan Yılmaz, doğal kaynaklara erişimi olmayan şehirlerin gelecekte su, gıda ve enerji bakımından kırılgan bir yapıya bürüneceğini söyledi.

Konferansın Düzenlenişi

Etkinlik, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSTİBAM) ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Bağ, Bahçe, Çiçek Konferanslarının 15.'si DÜSTİBAM Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, DÜSTİBAM Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Aksoy, kent parklarının ve planlı yeşil alanların önemine vurgu yaparak, "Düzce’nin şehir planlamasında görev alan bir uzmanı dinlemek bizler için önemli bir fırsat olacaktır" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı İlhan Genç ise programda, "Düzce’nin kadim bir şehir olup olmadığı ya da gelecekte kadim şehirler arasında yer alıp alamayacağına dair önemli bilgiler edineceğiz" dedi.

Sunumun Öne Çıkan Başlıkları

Konferansın konuşmacısı Yüksek Şehir Plancısı Serkan Yılmaz, "İnsan ve Sürdürülebilirlik: Şehirlerde Sonlu Hayatlar Üzerine" başlıklı sunumunda; dünya nüfusundaki değişimler, salgınlar ve savaşların etkileri, Türkiye’de kentsel ve kırsal nüfus hareketleri, modern şehircilik yaklaşımları ile akıllı ve yeşil şehir modelleri gibi konuları ele aldı.

Yılmaz, artan nüfus yoğunluğunun salgın hastalıklara zemin hazırlayacağını belirterek, "Doğal kaynaklara erişimi olmayan şehirlerin gelecekte; su, gıda ve enerji bakımından kırılgan bir yapıya bürüneceğini" vurguladı ve sürdürülebilir şehir planlamasının kaçınılmaz önemine dikkat çekti.

Serkan Yılmazın sunumu, şehir planlaması ve kentsel dayanıklılık konusunda katılımcılara uygulamalı ve stratejik bakış açıları sundu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 15. BAĞ BAHÇE, ÇİÇEK KONFERANSINDA KONUŞAN YÜKSEK ŞEHİR PLANCISI SERKAN YILMAZ, DOĞAL KAYNAKLARA ERİŞİMİ OLMAYAN ŞEHİRLERİN GELECEKTE; SU, GIDA VE ENERJİ BAKIMINDAN KIRILGAN BİR YAPIYA BÜRÜNECEĞİNİ SÖYLEDİ.