Doğan: Ebelik anneden kızına geçen bir emanet — Sağlık-Sen Ebelik Sempozyumu

Doğan, Ankara'daki Ebelik Sempozyumu'nda ebelik mesleğinin tarihini ve akademikleşmesini vurguladı; Demirkol birinci basamak ve koruyucu sağlık uygulamalarını anlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:16
Ankara’da Sağlık-Sen tarafından düzenlenen 'Ülkemizin Yeni Doğum Politikası ile Yükselen Değer' başlıklı Ebelik Sempozyumu'nda Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, ebelik mesleğinin köklü geçmişi ve güncel önemine dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Ebelik mesleğinin köklü yürüyüşü

Doğan, sempozyumda şunları söyledi: "Bugün burada yalnızca güncel sorunları konuşmak için değil, asırlar öncesine uzanan kadim bir mesleğin köklü yürüyüşünü yeniden hatırlamak ve yeniden güçlendirmek için bir aradayız. Çünkü ebelerimiz, insanlık tarihi kadar eski ve bağımsız bir mesleğin taşıyıcılarıdır. Ebelik anneden kızına geçen bir emanet olarak başlamış, bilgiyle, ahlakla ve tecrübeyle yoğrularak zaman içinde profesyonel bir kimliğe dönüşmüştür. Ülkemizde ebelik önce usta-çırak ilişkisiyle şekillenmiş; ardından kurslarla, ebe okullarıyla, lise ve ön lisans programlarıyla gelişmiş; bugün ise lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilen tam bir akademik meslek haline gelmiştir."

Birinci basamak, koruyucu sağlık ve ebelerin rolü

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ise, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu döneminden itibaren birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öneminin tüm sağlık çalışanları tarafından görüldüğünü vurguladı ve şu ifadelerle sempozyumdaki değerlendirmesini sürdürdü:

"Özellikle sağlık çalışanlarımızın birinci basamakta ve birinci basamağa değen tüm noktaların her yerinde ve hastanelerde koruyucu sağlığa katkı sağlayan tüm alanlarda büyük bir değerin yükseldiğini hep beraber görüyoruz. İşte bugün aslında burada Sağlık-Sen’imizin çatısı altında yapılan bu çalışmada da yine yükselen değerlerimizden biri olan, hak ettiği yere gelme yolculuğunda büyük bir ivme kazanan Ebelik Sempozyumu’nda beraberiz. Birinci basamağın değerine değer katan sistemle birlikte ebelik de çok ciddi manada yol aldı. Yüksek riskli gebelik programımızla beraber 2002’de başlayan ‘Sağlıkta Dönüşüm’ yolculuğunda anne ölümlerinin en az olduğu yılı yaşadık. Bir anne ölümünün sıfırdan çok büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Belki 1’in sıfırdan büyük olduğu en büyük alan anne ölümüdür. Bu kapsamda ebelerimizi sistemin tam merkezinde, yüksek riskli gebelerin ve ilk gebeliğinin son üç ayında olan tüm annelerin takibinde aslında organizasyonun komuta merkezine yerleştirmiş olduk. 3 bin 500’e yakın koordinatör ebemizle ilk gebelik heyecanını yaşayan tüm anne adaylarımızın son ayında ve tanılarını yeniden belirlediğimiz bilim komisyonumuzun ışığında belirlediğimiz tanılarla yüksek riskli kategorisine giren tüm annelerimizi gebelik sürecinde en az 4 kez arıyor, gerekirse evine gidiyoruz."

Sempozyuma Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner ve davetliler katıldı.

