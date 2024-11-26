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Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkisini Gösteriyor

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar kar ve buzla kaplı şehirlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:57
Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkisini Gösteriyor

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Baş Gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi, yazın sona ermesinin ardından kış mevsiminin etkilerini hissetmeye başladı. Gece saatlerinde ölçülen sıcaklıklar, Erzurum'da sıfırın altında 10 derecenin altına düştü. Kars'ta 7, Ardahan'da 5, Ağrı'da 4 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Hava Şartları ve Etkileri

Erzurum ve Tunceli merkezleri başta olmak üzere, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde yağan kar, dondurucu soğuklarla birlikte hayatı zora sokuyor. Erzurum'da karın erimesiyle hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece seviyelerine gerilemiş durumda. Bu durum, şehirde kar ve buz tabakasının oluşmasına neden oldu.

Belediye ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar ve buzla mücadele için yoğun çalışma yürütüyor. Bunun yanı sıra, Tunceli'de de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Termometreler, şehirde gece eksi 2 derecenin altını gösterdi ve cadde ile sokaklarda buzlanma meydana geldi. Dağ zirveleri ise sisle kaplandı.

Şehirlerdeki Durum

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı, soğuk havanın etkisini artırırken, hava sıcaklığı 5 derece seviyelerinde kaydedildi. Bu durum, yol ve kaldırımlarda buzlanmalara yol açtı. Kars'ta en düşük sıcaklık gece 7 derece olarak ölçüldü; burada da kar örtüsü bazı bölgeleri kapladı. Sarıkamış ilçesinde de kar, yerini yoğun soğuk havaya bıraktı. Vatandaşlardan Serhat Yıldız, gece havanın çok soğuk olduğunu belirterek daha fazla kar yağmasını diledi.

Ağrı'da ise termometreler eksi 4 dereceyi gösterdi. Yüksek rakımlı köylerde kar yağışının etkili olmasıyla dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk hava, araçların camlarının buzlanmasına neden oldu.

Kısa Kısa Hava Durumu Verileri

  • Erzurum: -10 derece
  • Kars: -7 derece
  • Ardahan: -5 derece
  • Ağrı: -4 derece
  • Tunceli: -2 derece

Tüm bu faktörler, Doğu Anadolu’da kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başlamasıyla beraber günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken durumların arttığını gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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