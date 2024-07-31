Doğu ve Güneydoğu'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı

İsmail Heniyye için Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyarbakır'da Gıyabi Cenaze Namazı

Diyarbakır'da İslami sivil toplum kuruluşları, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami'de, ikindi namazının ardından Heniyye için dua etti. Toplanan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı. Memur-Sen İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Heniyye'nin üç oğlunu ve dört torununu kaybettiğini belirtti.

Siirt ve Şırnak'taki Törenler

Siirt'te Hacı Fethi Serin Camisi'nde gıyabi cenaze namazı düzenlendi ve vatandaşlar camiden çıkarken İsrail'e tepki gösterdi. Aynı şekilde Şırnak'ta da Memur-Sen tarafından Ulu Cami'de bir araya gelen sivil toplum üyeleri dua etti ve Filistin bayrakları taşıdılar.

Bingöl ve Mardin'deki Etkinlikler

Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde Ulu Cami avlusunda düzenlenen namazda İl Müftü Yardımcısı Yunus Bolluk dua etti. Mardin'de ise platform temsilcisi Necmettin Başboğa, Heniyye'nin İsrail'in saldırısı sonucunda şehit edildiğini ifade etti.

Batman ve Elazığ'da Törenler

Batman'da Hamidiler Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı ve Elazığ'ın Keban ilçesinde de Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde aynı şekilde dua edildi. Her iki ilde de katılımcılar, Heniyye ve diğer hayatını kaybeden Filistinliler için dualar etti.