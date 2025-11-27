Doppler Ultrasonografiyle Damar Hastalıklarında Erken Tanı - Uzm. Dr. Ayhan Duman

Dr. Ayhan Duman, Medical Point Gaziantep Hastanesi'ndeki yeni Doppler cihazları ve yazılımlar sayesinde damar hastalıklarında erken tanı oranlarının arttığını ve aynı gün sonuç imkanı sunulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:09
Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ayhan Duman, yeni cihazlar ve gelişmiş yazılım altyapısı sayesinde damar hastalıklarında erken tanı oranlarının belirgin şekilde arttığını söyledi.

"Doppler ultrasonografi, ses dalgaları kullanılarak kan akımının yönü ve hızını ölçmeye yarayan, radyasyon içermeyen gelişmiş bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle son yıllarda daha net görüntü sağlayan yüksek çözünürlüklü prob teknolojileri sayesinde birçok hastalığın tanısında önemli bir rol oynamaktadır. Bu yöntemle yalnızca damar yapısı görüntülenmiyor, aynı zamanda kan akımının nasıl ilerlediği, daralma, tıkanıklık veya pıhtı gibi durumlar da ayrıntılı olarak değerlendirilebiliyor" dedi.

"Erken tanı, tedavide fark oluşturuyor"

"Doppler ultrasonografi, damar sağlığının aydınlatılmasında vazgeçilmez bir yöntemdir. Bacak damarlarında pıhtı şüphesi olan hastalarda dakikalar içinde tanı koymamızı sağlıyor. Atardamar darlıkları, karotis (boyun damarları) hastalıkları, varisler, böbrek damar darlıkları gibi birçok kritik durumda hızlı teşhis koyarak tedavi sürecini çok daha etkili yönetebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Duman, yöntemin özellikle gebelikte büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, bebeğin ve plasentanın kan akımının değerlendirilmesinde güvenilir ve zararsız bir yöntem olduğunu ekledi.

Dr. Duman, "Doppler ultrasonografi biriminde kullanılan yeni nesil cihazların daha yüksek çözünürlük ve daha hassas ölçüm imkanı sunduğunu belirtti. Bu sayede hem arteriyel hem venöz sistemin çok daha detaylı incelenebildiği ifade edildi" şeklinde konuştu.

Doppler çeşitleri

"Venöz Doppler: Derin ven trombozu (DVT) tespiti. Arteriyel Doppler: Damar darlıkları, akım bozuklukları. Karotis (Boyun) Doppleri: İnme riskinin değerlendirilmesi. Renal Doppler: Böbrek damar darlıkları. Obstetrik Doppler: Gebelikte fetal ve plasental akım analizi. Portal - Hepatik Doppler: Karaciğer damar sistemi incelemeleri" diye konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Doppler ultrasonografi için hızlı randevu olanağı sunduğunu ve tetkiklerin büyük kısmında sonuçların aynı gün içinde Uzm. Dr. Ayhan Duman tarafından değerlendirildiğini duyurdu.

