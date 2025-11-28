Dörtyol'da Zabıta, Levent Börek'te Son Kullanma Tarihi 3 Yıl Geçmiş Ürün Tespit Etti

Dörtyol'da zabıta operasyonu: Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün bulundu

Dörtyol Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki gıda üretimi yapan işletmelere yönelik sürdürülen denetimler kapsamında Levent Börek isimli işyerinde son kullanma tarihi üzerinden 3 yıl geçen dondurulmuş ürün tespit etti.

Denetim kapsamı ve bulgular

Denetimler, Zabıta Müdürü Ali Avan yönetimindeki ekipler tarafından pastaneler ile işlenmiş gıda satan işletelere öncelik verilerek gerçekleştirildi. Kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve gıda güvenliği standartları detaylı şekilde incelendi. Son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu ve söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı.

Ayrıca denetimler sırasında ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen bazı işletmelere eksikliklerini gidermeleri için yarına kadar süre tanındı. Yetkililer, yapılacak ikinci denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle mühürleneceğini bildirdi.

Levent Börek'teki uygulama ve tepkiler

Levent Börek'te soğuk hava deposunda bulunan ve son kullanma tarihi üzerinden 3 yıl geçmiş dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından fark edildi. İşletme personeli denetim sırasında "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek savunma yaptı. Zabıta Müdürü Avan ise duruma tepkili konuşarak, "1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp sarılmadığını bilemem ki" ifadelerini kullandı.

Denetimde ayrıca tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere son kullanma tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi ve ekiplerce imha edildi.

Belediye ekipleri, vatandaş sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

HATAY (İHA) - HATAY’IN DÖRTYOL İLÇESİNDE, DÖRTYOL BELEDİYESİ EKİPLERİ İLÇE GENELİNDEKİ GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. VATANDAŞLARIN SAĞLIĞINI KORUMAYI AMAÇLAYAN ÇALIŞMALARA, ZABITA MÜDÜRÜ ALİ AVAN BAŞKANLIĞINDAKİ EKİPLER TARAFINDAN PASTANELER İLE İŞLENMİŞ GIDA SATIŞI YAPILAN İŞLETMELERDE AĞIRLIK VERİLDİ.