DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İBB'yi Ziyaret Etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) ziyaret etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Uysal, belediyenin Saraçhane’deki binasına gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Dayanışma Mesajları

Görüşmenin ardından Uysal ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı haberiyle birlikte İstanbul’a geldiğini belirterek, “İlk andan itibaren bütün muhalefet partilerinden eksiksiz ve kuvvetli bir dayanışma gördük” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, “Dün burada Saraçhane’de, daha önce toplanma yasağı ilan edilmesine rağmen, metrolar çalışmazken, otobüsler yokken ve yollar kesikken on binler, yüz binler buraya aktılar” dedi. Ayrıca bu akşam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte tekrar Sarasçhane’de olacaklarını duyurdu.

Uysal'dan Önemli Açıklamalar

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ise, Türkiye’nin önemli bir dönemden geçtiğini belirterek “2024 yerel seçimleri sonrası sandıktan başarı hikayesi yazamayacağını görenlerin, demokratik rekabeti yok etmek adına planlı bir şekilde süreci işlettiklerine şahit oluyoruz” dedi. Uysal, Cumhuriyet ve demokrasi adına duyduğu üzüntüyü de belirtti.

Son olarak Uysal, “Cumhuriyetin ve demokrasinin kolonları kesilmiş, çatısı çökmüştür” diyerek, sivil inisiyatifle ve siyasi partilerin önderliğinde Türkiye’nin tarihi yürüyüşüne devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal (sol 3), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından belediyenin Saraçhane'deki binasına gelerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3) ile görüştü. Görüşmenin ardından Gültekin ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal (sol 3), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından belediyenin Saraçhane'deki binasına gelerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (sağ 3) ile görüştü. Görüşmenin ardından Gültekin ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.