Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Durmaz ile Görüştü: Elazığ'ın Ekonomi ve Güvenliği

Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Durmaz ile Görüştü

Elazığ'ın üretim kapasitesi, tarım-hayvancılık potansiyeli ve güvenlik konuları masaya yatırıldı

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ile bir araya geldi. Toplantıya Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memet Emin Ayaz da katıldı.

Görüşmede Elazığ’ın ekonomik yapısı, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile bölgesel güvenlik ve istikrarın şehre sağladığı katkılar detaylı şekilde değerlendirildi. Tarım ve hayvancılık alanlarındaki fırsatlar ile kentin kalkınma hedefleri ele alındı.

Başkan Dumandağ, Elazığ’ın üretim ve ticaret kapasitesi hakkında Komutan Durmaz’a bilgi sunarak, şehrin kalkınmasının hızlandırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve bölgede üretici ile besicilerin desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmaları aktardı.

Toplantı sonunda Mehmet Ali Dumandağ, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye sağladığı güvenlik ve istikrardan dolayı 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti.

