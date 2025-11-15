Dumandağ: Elazığ’ı Ortak Akılla Daha İleri Taşıyacağız

Mehmet Ali Dumandağ, Heylanlılar Derneği ile yapılan görüşmede STK işbirliğinin şehir kalkınmasındaki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:54
Dumandağ: Elazığ’ı Ortak Akılla Daha İleri Taşıyacağız

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ Ziyareti Kabul Etti

Ziyarette işbirliği ve projeler masaya yatırıldı

Heylanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Gül ile dernek yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, hemşeri dayanışmasını güçlendirmeye yönelik çalışmalar ve bölge halkının ekonomik ile sosyal desteklenmesine dair planlanan projeler detaylı şekilde ele alındı.

Dernek Başkanı Hüseyin Gül, Elazığ’ın kültürel birlikteliğine ve dayanışma ruhuna katkı sağlamak amacıyla yürüttükleri faaliyetleri aktarırken, Elazığ Ticaret Borsası'nın şehirdeki ekonomik canlılığa olan katkısına dikkat çekti ve ortak yapılabilecek çalışmalar hakkında öneriler sundu.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesinin şehrin geleceği açısından taşıdığı önemi vurguladı. Dumandağ, borsanın yalnızca ticaret hayatını değil, sosyal ve kültürel yapıyı da güçlendirmeye yönelik çalışmalara her zaman destek verdiğini ifade etti.

"Elazığ’ın her alanda daha ileriye gitmesi için ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz", sözleriyle Dumandağ birlik ve beraberlik anlayışının kalkınmadaki rolünü özetledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak projelerin değerlendirilmesiyle sona erdi. Başkan Dumandağ, nazik ziyaretleri nedeniyle Hüseyin Gül ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

