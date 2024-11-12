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Dünya Diyabet Günü'nde Şeker Tüketimine Dikkat: TBV Başkanı Erk Uyardı

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, şeker tüketiminin diyabet ve hipertansiyon riskini azaltmadaki önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:13
Dünya Diyabet Günü'nde Şeker Tüketimine Dikkat: TBV Başkanı Erk Uyardı

Dünya Diyabet Günü'nde Önemli Açıklamalar

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle yaptığı açıklamalarda, şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Erk, düşük şeker tüketimi olan bireylerin diyabet riskinin yüzde 35, hipertansiyon riskinin ise yüzde 20 oranında azaldığını belirtti.

Türkiye'de Diyabet Sorunu

TBV, Türkiye'de özellikle diyabet vakalarındaki artışın ciddiyetine değinirken, 18 yaş üstü bireylerde diyabet hastalığı oranının yüzde 14,5 olduğu ve 10 milyonu aşkın kişinin bu hastalığa yakalandığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, diyalize giren hasta sayısının 65 bine yaklaştığı ve bu kişilerin %40'ının da diyabet hastası olduğu kaydedildi.

Gebelikten İtibaren Sağlıklı Bir Gelecek

Erk, Güney Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara dayanarak, şeker tüketimini kontrol altına almanın yalnızca çocukluk ve yetişkinlik döneminde değil, anne karnından itibaren sağlıklı bir geleceğin temelini oluşturduğunu ifade etti. Araştırma sonuçlarına göre, gebelik döneminde düşük şeker tüketiminin diyabet ve hipertansiyon riskini nasıl azalttığı ortaya kondu.

Şeker Tüketimine Karşı Acil Eylem Planı Zamanı

ABD'deki uzmanların 2 yaş ve üzeri bireylerin şeker alımını günlük kalorinin yüzde 10'uyla sınırlamayı önerdiğini belirten Erk, ortalama bir Amerikalının günde yaklaşık 17 tatlı kaşığı ilave şeker tükettiğini vurguladı. Türkiye'de bu oranın kişi başına 14 tatlı kaşığı seviyelerinde olduğunu ifade eden Erk, gıda sanayicileri, okullar ve restoranlar gibi kesimlerin acil eylem planları geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Kronik Rahatsızlıklarla Mücadelede Şeker Tüketiminin Önemi

Erk, tip 2 diyabetin kontrol altına alınmadığında, böbrek hastalıkları, kalp damar sorunları, sinir ve göz hasarları gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceği uyarısında bulundu. “Bu tür kronik rahatsızlıklarla mücadele, şeker tüketimini kontrol altında tutmakla başlar. Ülkemizin yeni diyabet hastalarına değil, sağlıklı ve genç bir nüfusa ihtiyacı var,” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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