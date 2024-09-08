Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dünya Göçebe Oyunları'nın Açılışı ve Bilal Erdoğan'ın Mesajı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışında geleneksel sporların önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 21:21
Dünya Göçebe Oyunları'nın Açılışı ve Bilal Erdoğan'ın Mesajı

Dünya Göçebe Oyunları'nın Açılış Töreni

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel sporların küresel ölçekte daha fazla tanınması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Yeni Dostlukların Başlangıcı

Erdoğan, Astana Arena Stadı'ndaki etkinlikte, "Bu büyük buluşma, yalnızca sporcular için değil, aynı zamanda Türkiye ile Kazakistan başta olmak üzere birçok ülke arasında yeni dostlukların ve işbirliklerinin temelini atacağımız bir fırsat olacaktır." şeklinde ifade etti. Erdoğan, "Geleneksel sporlar yalnızca bir yarışma değil, kültürel zenginliğimizin sembolüdür" dedi ve bunun yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir arada durarak geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi.

Sel Felaketi ve Kazakistan'ın Direnci

Erdoğan konuşmasında, Kazakistan'ın yakın dönemde yaşadığı sel felaketine de değinerek, "Kazak hükümeti, bu zorluğun üstesinden gelerek oyunları başarıyla düzenlemek için büyük çaba harcadı." ifadelerini kullandı.

Barış, Kardeşlik ve Huzur Mesajı

Mesajını evrensel bir tema ile tamamlayan Erdoğan, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Gazze'deki insani krizin son bulması için dünya olarak ortak bir çaba içinde olmalıyız. Bugün burada, tüm insanlık için barış ve huzur dileyelim." dedi.

Dünya Göçebe Oyunları Devam Ediyor

Dünya Göçebe Oyunları, "Ulu Dala Dübiri" sloganı ile 13 Eylül'e kadar devam edecek. Geçmişte Kırgızistan ve İznik gibi yerlerde düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez bir başkentte gerçekleştiriliyor ve yüz binlerce turistin katılımı bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

8-9 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? İşte Sorgulama Ekranı ve Yatan İller Listesi

9-16 Eylül 2024 Haftalık Burç Yorumları! Yeni Haftada Burcunuzu Neler Bekliyor?

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! 1 Ekim’den İtibaren Kredi Kartında Yeni Dönem Başlıyor

Öğrencilere Şok: MEB’den Yeni Sınav Kararı: 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar İçin Sınav Uygulaması Duyurusu

CarrefourSA’dan Dev Samsung Kampanyası: Galaxy Sxx Serisi Modelinde 7 Bin TL İndirim Fırsatı!

Migros’tan Zeytin ve Zeytinyağı Fiyatlarında Şok İndirim: Orkide Markalı Ürünlerde %50’ye Varan İndirim!

2 Bin 153 TL Nakit Karşılık Anında Hesabınızda! Başvuru Yapanlar 1 Ayda Bedava Kazanç Elde Ediyor

Carrefour'dan Büyük İndirim! Ayçiçek Yağı 500 TL Üzeri Alışverişte Büyük İndirim Fırsatı

9 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

8 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den 2024 Yılında Dev Kampanya: 5.848 TL Taksitle Ev Sahibi Olma Fırsatı! 240 Ay Vade ile Ödeme İmkanı

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!