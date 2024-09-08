Dünya Göçebe Oyunları'nın Açılışı ve Bilal Erdoğan'ın Mesajı

Dünya Göçebe Oyunları'nın Açılış Töreni

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel sporların küresel ölçekte daha fazla tanınması için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Yeni Dostlukların Başlangıcı

Erdoğan, Astana Arena Stadı'ndaki etkinlikte, "Bu büyük buluşma, yalnızca sporcular için değil, aynı zamanda Türkiye ile Kazakistan başta olmak üzere birçok ülke arasında yeni dostlukların ve işbirliklerinin temelini atacağımız bir fırsat olacaktır." şeklinde ifade etti. Erdoğan, "Geleneksel sporlar yalnızca bir yarışma değil, kültürel zenginliğimizin sembolüdür" dedi ve bunun yanı sıra, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir arada durarak geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlediğinin altını çizdi.

Sel Felaketi ve Kazakistan'ın Direnci

Erdoğan konuşmasında, Kazakistan'ın yakın dönemde yaşadığı sel felaketine de değinerek, "Kazak hükümeti, bu zorluğun üstesinden gelerek oyunları başarıyla düzenlemek için büyük çaba harcadı." ifadelerini kullandı.

Barış, Kardeşlik ve Huzur Mesajı

Mesajını evrensel bir tema ile tamamlayan Erdoğan, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Gazze'deki insani krizin son bulması için dünya olarak ortak bir çaba içinde olmalıyız. Bugün burada, tüm insanlık için barış ve huzur dileyelim." dedi.

Dünya Göçebe Oyunları Devam Ediyor

Dünya Göçebe Oyunları, "Ulu Dala Dübiri" sloganı ile 13 Eylül'e kadar devam edecek. Geçmişte Kırgızistan ve İznik gibi yerlerde düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez bir başkentte gerçekleştiriliyor ve yüz binlerce turistin katılımı bekleniyor.