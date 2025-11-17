Dünya Prematüre Günü'nde Oğuzhan'dan Doktora Teşekkür Ziyareti

Osmaniye'de 28 haftalık ve 1500 gram doğan Oğuzhan, 5,5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 3,5 yaşında doktoru Dr. Özgül Tunç Akbaş'ı Dünya Prematüre Günü'nde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:22
28 haftalık, 1500 gram doğan çocuk 5,5 aylık tedavi sonrası sağlıklı şekilde büyüyor

Osmaniye'de 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında, 28 haftalık ve 1500 gram olarak dünyaya gelen Oğuzhan Aydın (3,5) ve ailesi, oğullarının hayata tutunmasında büyük emeği bulunan Neonatoloji Uzmanı Dr. Özgül Tunç Akbaş'ı ziyaret etti ve çiçek takdim etti.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde prematüre olarak dünyaya gelen Oğuzhan, 5,5 ay boyunca Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yoğun bir tedavi sürecinden geçti. Doktorların titiz takibi ve ekibin özverili bakımı sayesinde taburcu edilen Oğuzhan, bugün 3,5 yaşında sağlıklı, neşeli ve gelişimini sürdüren bir çocuk olarak büyüyor.

Ziyarette hastane yönetimi ve yenidoğan ekibi de hazır bulundu. Aile, doktor ve sağlık ekibiyle kısa süre sohbet ederek minik Oğuzhan'ın güncel sağlık durumuna ilişkin memnuniyetini paylaştı.

Aile adına konuşan anne Sultan Aydın, "28 haftalık doğum yaptım. 5,5 ay boyunca Yenidoğan Yoğun Bakım’da kaldı. Oğlumuzun hayata tutunup tutunamayacağı konusunda çok endişeliydik. Allah hastane personelinden ve doktorlardan razı olsun" dedi.

Hastane yetkilileri ise prematüre bebeklerin bakımında erken müdahale ve ekip çalışmasının önemine dikkat çekti.

