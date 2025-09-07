Duran: Türkiye Ulaşımda Küresel Merkez, Diplomaside Güçlü Oyun Kurucu

Başyazı ve temel mesaj

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın süreli yayını olan "Ayın Tarihi" dergisinin 22. sayısında kaleme aldığı başyazıda, "Ulaşımda Küresel Merkez, Diplomaside Güçlü Oyun Kurucu: Türkiye" başlığını taşıyan değerlendirmelerini paylaştı.

Küresel riskler ve Türkiye'nin rolü

Duran, dünyanın bölgesel ve küresel risklerin, sınamaların ve kırılmaların arttığı bir dönemden geçtiğini belirterek; Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Filistin topraklarını işgali ve bölge ülkelerine saldırıları, ticaret savaşları, Asya-Pasifik ve Afrika'daki krizler ile Hindistan-Pakistan çatışması gibi gelişmeleri bu durumun somut göstergeleri olarak gösterdi.

"Küresel istikrarı tehdit eden böyle bir ortamda, yükselen güç olarak Türkiye, bölgemizde ve dünyada sorunların çözümünde aktif rol oynamaktadır. İstikrar ve düzen sağlamayı önceleyen politikalarıyla Türkiye tüm taraflarla görüşen ve barış masalarına ev sahipliği yapan yegane ülkedir."

Duran, bu yaklaşımın örneklerini şöyle sıraladı: "Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabulucu rolü, Suriye'nin birliğini koruması ve yeniden inşasına güçlü desteği, Somali-Etiyopya arasındaki uzlaşmaya katkısı ve soykırıma maruz kalan Filistin'in sesini dünyaya duyurması bunun en bariz örneklerindendir."

Terörsüz Türkiye ve iç güvenlik

Duran, terörle mücadele sürecine de değinerek Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine atıf yaptı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle son düzlüğüne vardığımız Terörsüz Türkiye, ülkemizin ilerleyişini daha da hızlandıracaktır."

Ekonomi, turizm ve ulaşımda elde edilen başarılar

Yıllara sari gayret ve yerli-milli yatırımlarla Türkiye'nin her alanda cazibe merkezi konumunu pekiştirdiğini vurgulayan Duran, özellikle savunma sanayisi, enerji, ulaşım ve turizmdeki gelişmelere dikkat çekti.

"Öyle ki ülkemiz, 2025 yılının ilk 6 ayında 26 milyon 389 bin ziyaretçi ağırlamış ve bu dönemde 25,8 milyar dolarlık gelir elde ederek, turizmde yeni bir rekora imza atmıştır." Duran, bu başarının arkasında Türkiye markasının etkisi, Türkiye Yüzyıl mimarisi ile ulaşım ağının genişlemesi ve hizmet sektöründeki nitelikli büyümenin bulunduğunu belirtti.

Altyapı yatırımları sayesinde havacılıkta Türkiye'nin küresel merkez haline geldiğini vurgulayan Duran, EUROCONTROL'ün "2024 yılı Avrupa Havacılığına Genel Bakış" raporuna göre İstanbul Havalimanı'nın son üç yıldır günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu; Türk Hava Yolları'nın ise 130'dan fazla ülkeye, 350'den fazla destinasyona gerçekleştirdiği uçuş ağıyla dünyanın en geniş ağlarından birine sahip olduğunu hatırlattı.

Duran, kara yolu ve demir yolu taşımacılığında Zengezur Koridoru'nun açılması ve Orta Koridor'un tamamlanmasıyla Türkiye'nin ticaret ve turizm alanında yeni başarılara imza atacağını kaydetti.

Tarihi anma ve milli birlik

Türkiye için ağustos ayının zaferler ayı olduğuna dikkat çeken Duran, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birlik ve gururla idrak ettiklerini, aziz vatanı bizlere emanet eden kahraman ecdadı rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.