Düzce Belediyesi, Kaldırımlara Çizilen Seksek Oyunuyla Çocukluk Anılarını Canlandırdı

Düzce Belediyesi'nden Nostaljik Etkinlik

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiği etkinlikte kaldırımlara çizilen geleneksel "seksek" oyunu ile vatandaşları çocukluk anılarına götürdü.

İçimizdeki Çocuğu Hatırlıyor Muyuz?

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, bayram dolayısıyla düzenlenen “İçimizdeki çocuğu hatırlıyor muyuz?” temalı etkinlikte, şehir merkezindeki kaldırımlara seksek oyunu çizildi. Etkinlik için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen sosyal deneyde, oyuna katılan vatandaşların tepkileri kameralarla kaydedildi.

İlk başta yürüyenlerin durup çocuklar gibi zıplaması veya anılarını hatırlayıp gülümsemesiyle oldukça eğlenceli anlar yaşandı. Gördükleri görüntülerle “İçimizdeki çocuk hala burada” mesajı desteklendi.

Vatandaşların Duyguları

Etkinlikte görüşlerine yer verilen bir vatandaş, şunları dile getirdi: "Seksek olduğunu fark edince oynamak istedim. 60 yaşındayım ama 6 yaşında gibi hissettim kendimi. Çocukluğumuzu hatırladık. Çocuklukta en sevdiğimiz oyunlardan biriydi. 23 Nisan Bayramı iyi ki var. İçimizdeki çocuk hiç ölmesin."

Çocukluk anılarını yeniden yaşayan üniversiteli ve yetişkin katılımcılara horoz şekeri, misket, balon ve oyuncak gibi hediyeler verilerek nostaljik bir atmosfer yaratıldı. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla renklenen sosyal deney, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Seksek Oyunu Kalıcı Olacak

Vatandaşların talebi üzerine, seksek oyununun şehir merkezinin farklı noktalarında kalıcı hale getirileceği belirtildi.

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kaldırımlara çizilen geleneksel "seksek" oyunuyla vatandaşları çocukluk anılarına götürdü.

Düzce Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kaldırımlara çizilen geleneksel "seksek" oyunuyla vatandaşları çocukluk anılarına götürdü.