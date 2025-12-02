Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Düzce Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mutfak Sanatları Merkezi'nde engelli bireylere özel bir etkinlik düzenledi; yetkililer ve STK temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 15:59
Düzce Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü Anlamlı Bir Etkinlikle Kutladı

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün organizasyonunda buluşma

Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Mutfak Sanatları Merkezinde engelli bireylere özel bir etkinlik düzenledi. Program, hem samimi bir ortam hem de dayanışma mesajı verdi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Sosyal Hizmetler Müdürü Elife Özerçetin, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Başkanı İsmail Kardüz, Kusursuz Kafe çalışanları ve engelli bireyler katıldı. Organizasyon, katılımcılara ikramlarla başlayarak sıcak bir karşılama sundu.

Program sırasında konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, konuklara hitaben şu ifadeleri kullandı: "Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün selam ve sevgilerini sizlerle paylaşmak isterim. Düzce Belediyesi olarak engelli bireyler başta olmak üzere; tüm ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımız için imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz. Buluşmamıza emek veren, engelli bireylerimizin yanında duran herkese teşekkür ediyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, farkındalık ve dayanışmayı büyüten bir anlayışa vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum."

Sosyal Hizmetler Müdürü Elife Özerçetin ve müdürlük personeli program boyunca davetlilerle yakından ilgilendi; etkinlik, katılımcıların birlikteliğini pekiştiren bir havada sürdü.

Programın sonunda engelli bireyler hep birlikte pasta kesti ve günün anısına beraber vakit geçirildi.

