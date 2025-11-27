Düzce Çocuk Üniversitesi Özel Öğrencileri Ağırladı

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, Namık Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerini ritim, mutfak ve doğa bilimleri atölyelerinde ağırladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:40
Namık Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirdi

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, kentte eğitim gören tüm öğrencilere yönelik düzenlediği eğitici ve öğretici atölyelerini bu kez Namık Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için açtı.

Öğrenciler önce ritim ve mutfak atölyelerinde eğlenceli etkinliklere katıldı. Ardından doğa bilimleri atölyesinde uygulamalı çalışmalara dahil olan çocuklar, hem öğrenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

Atölye çalışmaları sırasında uygulamalı eğitimlerle el becerilerini geliştiren özel öğrencilere ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikler, katılımcılara keyifli ve öğretici anlar yaşattı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin bu tür çalışmaları, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine erişimini artırmayı ve toplumsal katılımı desteklemeyi amaçlıyor.

