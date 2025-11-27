Düzce Çocuk Üniversitesi Özel Öğrencileri Ağırladı

Namık Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri atölye çalışmalarında keyifli vakit geçirdi

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, kentte eğitim gören tüm öğrencilere yönelik düzenlediği eğitici ve öğretici atölyelerini bu kez Namık Kemal İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için açtı.

Öğrenciler önce ritim ve mutfak atölyelerinde eğlenceli etkinliklere katıldı. Ardından doğa bilimleri atölyesinde uygulamalı çalışmalara dahil olan çocuklar, hem öğrenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

Atölye çalışmaları sırasında uygulamalı eğitimlerle el becerilerini geliştiren özel öğrencilere ayrıca çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikler, katılımcılara keyifli ve öğretici anlar yaşattı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin bu tür çalışmaları, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine erişimini artırmayı ve toplumsal katılımı desteklemeyi amaçlıyor.

DÜZCE’DE BİR İLKOKULDA EĞİTİM GÖREN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER, DÜZCE BELEDİYESİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ’Nİ ZİYARET ETTİ. ÇEŞİTLİ EĞİTİM ATÖLYELERİNE KATILAN ÖĞRENCİLER KEYİFLİ VE EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI.