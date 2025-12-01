Düzce'de 114 aranan şahıs yakalandı, 24 tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Polis ve Jandarma ekiplerinin suçları azaltma, önleme ve suçluları yakalama amaçlı denetimleri sürüyor. Son bir haftada ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada toplam 24 bin 497 şahıs tek tek sorgulandı.

Uygulama ve sonuçları

Sorgulamalar sonucunda araması bulunan 114 şüpheli şahıs yakalandı ve bunlardan 24 kişi tutuklandı.

Yapılan şok uygulamalarda ele geçirilenler: 2 tabanca, 2 adet av tüfeği, 28 adet mermi ve 137 kartuş.

Yetkililerden açıklama

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.

