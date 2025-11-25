Düzce'de 24 Kasım: Eğitim Camiası Bir Araya Geldi

Düzce'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı

Düzce’deki eğitim camiası, Valilik ve Belediye işbirliğiyle düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü davetinde bir araya geldi.

Program ve Katılımcılar

Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi işbirliğinde düzenlenen programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, eşi Pınar Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ile çok sayıda öğretmen katıldı. Davet, Düzce Beltur Erguvan Sosyal Tesisleri kıl çadırda gerçekleştirildi. Program, Valilik, Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü videolarının izlenmesiyle başladı.

Konuşmalar

Vali Selçuk Aslan: "24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutluyorum. Bu nezih akşamda bizlere ev sahipliği yapan Belediye Başkanımıza ve Düzce Belediye’mize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Okullarımızda bilgiyi derleyip yeni nesillere aktaran misyonerler, milli kültürümüzü, örf, adet, ananelerimizi taşıyanlar öğretmenlerimiz. Yani aslında halkın, milletin inşasında öğretmenlerimiz birer mimarlık da yapmakta. Sizler eğitim sektörünün profesyonelisiniz; bizim görevimiz ise siz neye ihtiyaç duyuyorsanız lojistik olarak yanınızda olmaktır. Çocuğun beynine girmek için önce kalbine girmek gerekir; Düzce’deki öğretmenlerimizin bunu başardığını memnuniyetle görüyorum."

Başkan Dr. Faruk Özlü: "Ben de bugün 2 öğretmenimi aradım. Öğretmenler Günü’nü tebrik ettim, çok mutlu oldular. Ben de yıllar sonra onlarla görüşmüş olmaktan son derece mutlu oldum. Gerçekten Türk Milleti’nin en büyük düşmanı cehalet ve fakirlik. Bunu aşmanın yolu da eğitimden geçiyor. Türkiye’nin kalkınması, büyümesi, güçlenmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız var. O nitelikli insan kaynağının yetiştirileceği merkezler de sizin görev yaptığınız okullar. Göreviniz çok önemli, sorumluluğunuz çok ağır. Bu vesileyle ben 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum"

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer: "Aile, sevinçte ve kederde bir arada olmaktır. Son iki günde bunun örneklerini yakından yaşadık. Teknoloji değişse de bizim ortak paydamız iyi insan yetiştirmektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerimizi öğrencilerimize kazandırmak için hep birlikte çalışacağız."

Sürpriz Konuklar

Gecede, Düzce Belediyesi tarafından sürpriz yapılan Kaynaşlı İlkokulu’nda görevli görme engelli öğretmen Sabri Ergin ve Düzce TED Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Kenan Şereflioğlu de yer aldı.

Sabri Ergin duygularını şöyle ifade etti: "Bütün öğretmen arkadaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlu olmasını diliyorum. İyi ki beni de davet ettiniz, mutlu oldum, sevindim. Böyle bir sürprizle karşılaştım bugünlerde. Düzce Belediyesi’nden kardeşlerimiz bir sürprizle beni karşılaştırdılar. Çok güzel oldu, çok hoş oldu. Emekliliğime yakın bir zamanda böyle bir şeyle karşılaşınca hakikaten sanki bir masal, sanki bir rüya görmüş gibi oldum. Onlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum"

Kenan Şereflioğlu ise, "1980 yılında başladım öğretmenlik hayatıma. 22 yaşında Bayburt Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeniydim. 29 Ekim’de tugayın bandosu eşliğinde yürüyüş yaptım. O gün aldığım alkış ve bugün 45 sene sonra burada aldığım alkış beni ziyadesiyle mutlu etti. 70 yaşından sonra ikinci baharımı yaşattı. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Kapanış

Programın sonunda Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tüm öğretmenlere çiçek takdim etti ve katılımcılara teşekkür ederek programı sonlandırdı.

