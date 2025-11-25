Düzce'de Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüler Hastaneye Sevk Ediliyor

Düzce'de Trafik Denetimleri Sıkılaşıyor: Ambulansa Yol Vermeyenler Hastaneye Sevk Ediliyor

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 2025 yılında il genelinde yürütülen trafik denetimlerine ilişkin sonuçları açıkladı. Vali Aslan, artan araç sayısı ve trafik yoğunluğuna paralel olarak denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti.

Denetimlerdeki rakamlar

Vali Aslan, kent genelinde 2025 yılında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 616 bin 733 aracın kontrol edildiğini, 112 bin 910 araca cezai işlem uygulandığını bildirdi. Aslan, denetimlere ilişkin şu açıklamayı yaptı: "2025 yılında çakarlı araçlara yönelik uygulamalarımızda; 7 bin 272 araç denetlenmiş, çakar kullandığı tespit edilen 5 araca işlem yapılmıştır. Okul servislerine yönelik denetimlerde ise 6 bin 246 araç kontrol edilmiş, bu araçlardan 373’üne işlem yapılmıştır. Trafikte çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde 33 araca drift yapmaktan toplam 1 milyon 530 bin 936 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar 60 gün trafikten men edilmiş, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş, şahıslar psikoteknik denetim için psikiyatri bölümlerine sevk edilmiştir. 5 yıl içinde aynı fiili işleyen sürücülerin sürücü belgeleri ise iptal edilmektedir."

Gürültü ve abart egzoz cezaları

Aslan, abart egzoz ve yüksek sesle müzik denetimlerine de değinerek, "222 araca abart egzozdan toplam 2 milyon 57 bin 274 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar egzozların sökümü için trafikten men edilmiştir. Yine 915 araca yüksek sesle müzik dinlemekten toplam 908 bin 595 TL cezai işlem uygulanmış, araçlar sistemin sökülmesi için trafikten men edilmiştir. Çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik işlem yapılan araç sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış sağlanmıştır." dedi.

Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere ağır yaptırım

Vali Aslan, geçiş üstünlüğüne sahip ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere yönelik yaptırımların titizlikle uygulandığını vurguladı. Aslan, bu konuda duyarlılık göstermeyen sürücülere ilişkin uygulamayı şöyle açıkladı: "Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlerin sürücü belgelerine el konularak, Karayolları Trafik Kanunu’nun 45. maddesi gereğince 'sürücü olup olamayacağının' tekrar değerlendirilmesi için hastaneye sevk edilmeleri sağlanmaktadır. Bu vesileyle hayati durumlara müdahale etmek üzere geçiş üstünlüğü kullanan kamu araçlarımıza yol verme konusunda hassasiyet gösteren sürücülerimize teşekkür ediyor, bu hassasiyeti göstermeyen sürücülerimizin ise en ağır müeyyidelerle karşılaşması konusunda azami duyarlılığa sahip olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

Trafik levhalarında sadeleşme çalışması

Aslan, trafik işaret ve levhalarının sadeleştirilmesine ilişkin çalışmaları da paylaştı. "İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yapılan 'Karayollarındaki hız sınırlama uygulamalarında yeknesaklığın sağlanmasına ilişkin iş birliği protokolüne' istinaden, 9 Ekim'de trafik işaret ve levhalarının sadeleşterilmesi komisyonunu oluşturduk. Komisyonumuz tarafından oluşturulan 11 alt çalışma grubunun yaptığı çalışmalar sonucunda, 182 trafik levhasının kaldırılması, 337 noktaya yeni levha takılması, 274 levhanın ise yenilenmesi ya da yerinin değiştirilmesi gerektiğini tespit ederek, toplam 793 tabela ile ilgili gerekli çalışmalara başladık" dedi.

Vali Aslan'ın açıklamaları, Düzce'de trafikte güvenlik, çevre ve geçiş üstünlüğü konularında denetimlerin kararlılıkla süreceğini ortaya koydu.

