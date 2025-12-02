Düzce'de Havalandırma Menfezinden Uyuşturucu Çıktı: Sürücü Tutuklandı

Operasyonun Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşova ilçesi, Selamlar köyü mevkii, D100 karayolu üzerinde, gece saat 00.15 sıralarında Düzce plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan ilk kontrolde, araç sürücüsü F.K. (34) üzerinde 1 gram metamfetamin ile içinde 1 gram bonzai bulunan bir sigarayı kendi rızasıyla teslim etti. Araçta yolcu olarak bulunan S.A. (18) ise uyuşturucu madde kullandığını beyan etti.

Şüpheli hareketler üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan adli arama kararıyla aracın kaput kısmı altında bulunan havalandırma menfezinde 6 gram metamfetamin ve 6 gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan çalışmada, Düzce iline uyuşturucu madde getirdiği ve kullanıcılara satacağı tespit edilen F.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

