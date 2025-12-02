Düzce'de Havalandırma Menfezinden Uyuşturucu Çıktı: Sürücü Tutuklandı

Düzce'de D100 karayolunda durdurulan araçta, havalandırma menfezinde 6 gram metamfetamin ve 6 gram bonzai bulundu; F.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 19:50
Düzce'de Havalandırma Menfezinden Uyuşturucu Çıktı: Sürücü Tutuklandı

Düzce'de Havalandırma Menfezinden Uyuşturucu Çıktı: Sürücü Tutuklandı

Operasyonun Detayları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gümüşova ilçesi, Selamlar köyü mevkii, D100 karayolu üzerinde, gece saat 00.15 sıralarında Düzce plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan ilk kontrolde, araç sürücüsü F.K. (34) üzerinde 1 gram metamfetamin ile içinde 1 gram bonzai bulunan bir sigarayı kendi rızasıyla teslim etti. Araçta yolcu olarak bulunan S.A. (18) ise uyuşturucu madde kullandığını beyan etti.

Şüpheli hareketler üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan adli arama kararıyla aracın kaput kısmı altında bulunan havalandırma menfezinde 6 gram metamfetamin ve 6 gram bonzai ele geçirildi.

Yapılan çalışmada, Düzce iline uyuşturucu madde getirdiği ve kullanıcılara satacağı tespit edilen F.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

DÜZCE’DE JANDARMA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ TARAFINDAN GECE YARIŞI D100 KARAYOLU...

DÜZCE’DE JANDARMA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE EKİPLERİ TARAFINDAN GECE YARIŞI D100 KARAYOLU ÜZERİNDE DURDURULAN ARAÇTA BİR MİKTAR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA BİR KİŞİ TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 67 Anne 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesiyle Bilgilendirildi
2
Kayseri'de 'Uyuşturucu Ticareti'nden 14 Yıl 25 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
3
Putin, Witkoff ve Jared Kushner Moskova'da Ukrayna Barış Planını Görüştü
4
ADÜ'de Siber Güvenlik Eğitimi: GEKA ile 2026 Protokolü İmzalandı
5
Başkale'de 60 kilogram skunk ele geçirildi
6
Kırıkkale'de Kardeş Kavgası Kanlı Bitti: Ağabeyini Bıçaklayarak Öldürdü

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde