Düzce'de Sahte Altın Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de Kuyumculara Sahte Altın Satma Girişimi

Düzce'de yapılan operasyonda, kuyumculara sahte altın satmak isteyen 4 şüpheli, 3'ü kadın olmak üzere, gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri Z.K, E.K, C.T.U. ve C.K. olarak belirlendi.

Olayın Gelişimi

Şüpheliler, altın suyuyla kaplanmış bakır ve gümüş bileklik ile kolyeleri kuyumcuya satmaya çalışırken, iş yeri sahibinin dikkati bu durumu fark etmesine neden oldu. Kuyumcu, sahte altın olduğunu anlayarak hemen durumu polise ihbar etti.

Polis ekipleri, olayın ardından harekete geçerek, başka bir kuyumcuda 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para ve yaklaşık yarım kilogram sahte altın bulundu.

Geçmişteki Suçlar ve İleriye Dönük İncelemeler

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edilerek hukuki sürecin başlaması sağlandı. Ayrıca, şüphelilerin 2011 yılında İzmir'de benzer suçlardan yakalandığı ve dolandırıcılık suçundan haklarında arama kaydı olduğu öğrenildi.

Son olarak, zanlıların 2 gün önce İstanbul'da, dün ise Sakarya ve Düzce'deki çeşitli kuyumcularda altın bozdurduğu bilgisinin yanı sıra, konuya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Düzce'de, kuyumculara sahte altın satmak isteyen 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Düzce'de, kuyumculara sahte altın satmak isteyen 3'ü kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.