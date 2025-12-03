Düzce'de Şakuç Köprüsü'nde Genç Kadın İntihar Girişimi — Polis ve İtfaiye Müdahale Etti

Düzce'de Şakuç Köprüsü'ne çıkan 25 yaşındaki B.C., polis ve itfaiyenin ikna çalışmasıyla indirildi ve hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 20:09
Düzce'de Şakuç Köprüsü'nde Genç Kadın İntihar Girişimi — Polis ve İtfaiye Müdahale Etti

Düzce'de Şakuç Köprüsü'nde genç kadının intihar girişimi

Düzce'de Asar Deresi üzerinde bulunan Şakuç köprüsüne çıkan bir kadın için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Olay, Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, sinir krizi geçiren B.C. (25) adlı kadın, köprüye çıkarak kendisini aşağıya atmak istedi. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, yoğun ikna çabaları sonucunda köprünün korkuluklarına sımsıkı sarılan genç kadını güçlükle uzaklaştırdı. Köprüden indirilen kadın, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

DÜZCE ŞEHİR MERKEZİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ŞEHRİN ORTASINDAN GEÇEN ASAR DEREESİ ÜZERİNDE BULUNAN...

DÜZCE ŞEHİR MERKEZİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ŞEHRİN ORTASINDAN GEÇEN ASAR DEREESİ ÜZERİNDE BULUNAN ŞAKUÇ KÖPRÜSÜNE ÇIKARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN GENÇ KADIN İÇİN POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

DÜZCE ŞEHİR MERKEZİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ŞEHRİN ORTASINDAN GEÇEN ASAR DEREESİ ÜZERİNDE BULUNAN...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'ya 68 Yeni Emniyet ve Jandarma Aracı Tahsis Edildi
2
Yusuf İbiş, Özgür Özel'in 'Deden neredeydi' Sorusuna Sarıkamış Belgesiyle Yanıt Verdi
3
Şehit Emrah Gündüz İçin Mevlid: Refahiye Kaymakamı Katıldı
4
Mersin Erdemli'de Freni Boşalan Tır Fırına Girdi — 5 Keçi Telef Oldu
5
Bursa'da 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house bulundu, şüpheli tutuklandı
6
Yalova’da çakarlı otomobile 276 bin 344 TL ceza: Ehliyet ve araç 30 gün trafikten men
7
Marmaris'te Otel Deposunda 4 bin 166 Litre Bandrolsüz Kaçak İçki Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?