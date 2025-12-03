Düzce'de Şakuç Köprüsü'nde Genç Kadın İntihar Girişimi — Polis ve İtfaiye Müdahale Etti

Düzce'de Şakuç Köprüsü'nde genç kadının intihar girişimi

Düzce'de Asar Deresi üzerinde bulunan Şakuç köprüsüne çıkan bir kadın için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. Olay, Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Olayın ayrıntıları

İddiaya göre, sinir krizi geçiren B.C. (25) adlı kadın, köprüye çıkarak kendisini aşağıya atmak istedi. Kadının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, yoğun ikna çabaları sonucunda köprünün korkuluklarına sımsıkı sarılan genç kadını güçlükle uzaklaştırdı. Köprüden indirilen kadın, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

