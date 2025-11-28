Düzce'de Seyyar Kalaycı Çift: Umut ve Elmas Çakır'ın Kalaycılık Mücadelesi

Düzce'de Umut (52) ve Elmas (45) Çakır, seyyar tezgahta dededen kalan kalaycılık mesleğini mahalle mahalle sürdürüp bakır kapları geleneksel yöntemle kalaylıyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:10
DÜZCE (İHA) – 52 yaşındaki Umut Çakır ile 45 yaşındaki eşi Elmas Çakır, teknolojiye rağmen unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini mahalle mahalle dolaşarak sürdürüyor. Kendi araçlarıyla kenti dolaşan çift, sabit dükkân yerine sokaklarda kurdukları seyyar tezgahta bakır kapları geleneksel yöntemlerle kalaylıyor.

Sokakta Kalaycılık

Gittikleri mahallelerde uygun bir alana tezgahlarını kuran çiftten Elmas Çakır taşınabilir körükle ateşi harlarken, eşi Umut Çakır vatandaşların getirdiği yıpranmış bakır kapları kalaylıyor. Birlikte çalışarak hem bu kültürü yaşatan hem de 3 çocuklarını okutan çift, mahalle sakinlerinden ilgi görüyor.

Sağlık ve Gelenek

Kalay ustası Umut Çakır dedesinden ve babasından miras kalan mesleği sürdürdüğünü belirterek, "Babalardan kalma, dedelerden kalma mesleğimizi devam ettiriyoruz. Bakır, çelik hepsini kalaylıyoruz" dedi.

Bakır kullanımının sağlık açısından önemine değinen Çakır, bu ürünlerin yılda en az bir kez kalaylanması gerektiğini vurguladı: "Aksi takdirde zehirlenme riski oluşabilir. Eskiler hep bakır kaplarda yemek yerdi, bakır her zaman sağlıklıdır".

Umut Çakır, mesleğin yeni nesilde ilgi görmediğini ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu şu sözlerle anlattı: "Yeni nesil bu mesleği yapmıyor. Aslında bu mesleğin ölmemesi lazım. Bizler devam ettiriyoruz, çocuklarımızı da bu mesleğe alıştırmaya çalışıyoruz. Mahallelere gidiyoruz, köylere gidiyoruz. Mahallelere gittiğimizde bizi hoş karşılıyorlar. 'Kalaycılara hasret kaldık, kaplarımız kalaysız kaldı' diyorlar. Dededen kalma hatıra kaplar meydana çıkıyor. Kalaycılık ölmez bir meslekti ama öldü. Artık kimse kalaycı olmak istemiyor."

Eşinin Desteği ve Tüketici Çağrısı

Eşine yıllardır yardım eden Elmas Çakır ise, "Bu işi de severek yapıyorum. Çocuklarımızı bu meslekle büyüttük, bu meslekle ekmek kazandık. Kazanmaya da devam edeceğiz" dedi. Evinde plastik ürün kullanmadığını belirten Elmas Çakır, "Bakır daha güzel ve daha sağlıklı. Vatandaşlar da bakır kullanımına geri dönmeliler. Alüminyum, teflon ve plastik gibi ürünler çok sağlıksız. Ben evimde plastik kullanmıyorum, bakır ya da çelik kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahallede Nostalji

Mahalle sakinleri sokaklarında kalaycı görmenin şaşkınlığını ve sevincini yaşadı. Bir vatandaş, "Çok eskiden köylere gelirlerdi, izlerdik. 20 yıl sonra görünce şaşırdık ve mutlu olduk. Bu tip meslekleri yapanları görmek çok güzel. Evdeki eski tavamızı, ibriğimizi getirdik. Hem parlasınlar hem de küçük bir anı olsun istedik" dedi.

