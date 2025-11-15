Düzce'de Sosyal Deneyle Motosiklet Kazalarına Uyarı

Düzce'de iki sosyal medya üreticisi, artan motosiklet kazalarına dikkat çekmek için hız yapan bir motosikleti kovaladıkları sosyal deney gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 13:32
Düzce'de iki sosyal medya içerik üreticisi, artan motosiklet kazalarına dikkat çekmek amacıyla dikkat çeken bir "sosyal deney" gerçekleştirdi. Muhammet Bişgin ve Yasin Günaydın, şehir merkezinde aşırı hız yapan bir motosikleti kovalayarak çevredekilerin ilgisini çekti.

Sosyal deney ve tepki

Gerçekleştirilen deneyde amaç, sürücülerin kural ihlallerinin tehlikelerine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak olarak açıklandı. Deney sırasında çevredeki vatandaşlar ilgilenirken, içerik üreticileri sürücülere kural ihlallerinin sonuçlarına dair mesaj vermeye çalıştı.

Resmî veriler

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de her gün ortalama 4 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor. Bakanlığın verileri, 2025 yılı itibarıyla 6,3 milyon olan motosiklet sayısının 2026'da 7 milyonu aşmasının beklendiğini ortaya koyuyor. Düzce'de de motosiklet kullanımındaki artış, kaza oranlarına yansırken güvenlik güçleri denetimlerini artırıyor.

Mesaj

Sosyal deneyin amacını anlatan Muhammet Bişgin, artan motosiklet kazalarına dikkat çekmek istediklerini şu sözlerle aktardı: "Her gün onlarca motosiklet kazası oluyor. Kasksız, ekipmansız ve aşırı hız yapan kardeşlerimize sosyal bir mesaj vermek istedik. Dikkatlerini çekmek ve dikkatli gitmelerini sağlamak istedik."

