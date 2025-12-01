Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama

Düzce'de Narkotik Operasyonlarında 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama
DÜZCE (İHA) — Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonları sürdü.
Operasyonun Kapsamı ve Sonuçları
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda toplam 71 olaya müdahale edildi. Bu çalışmalar kapsamında 78 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 3 kişi tutuklandı.
Ele Geçirilen Uyuşturucular
Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 19 adet sentetik ecza, 47 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 272 gram bonzai, 4 gram bonzai hammaddesi ve 2 gram kokain yer aldı.
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.
