Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama

Düzce'de 24-30 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen narkotik operasyonlarda 78 kişi hakkında işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı; çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:54
Düzce'de Narkotik Operasyonlarında 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama

DÜZCE (İHA) — Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonları sürdü.

Operasyonun Kapsamı ve Sonuçları

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda toplam 71 olaya müdahale edildi. Bu çalışmalar kapsamında 78 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 3 kişi tutuklandı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 19 adet sentetik ecza, 47 gram esrar, 16 gram metamfetamin, 272 gram bonzai, 4 gram bonzai hammaddesi ve 2 gram kokain yer aldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

