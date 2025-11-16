Düzce’de Yoğun Sis: D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda Görüş Mesafesi Azaldı

Düzce sabah yoğun sisle uyandı; D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve şehir merkezinde görüş azaldı. Meteoroloji öğleye kadar sürebileceğini bildirirken trafik ekipleri sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:45
Düzce'de Yoğun Sis Kent Genelinde Etkili Oldu

Düzce sabah saatlerinden itibaren yoğun sisle uyandı. Görüş mesafesi kent genelinde düştü; özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve şehir merkezinin bazı bölgelerinde sis nedeniyle görüş azaldı.

Trafikte ilerleyen sürücüler uyarı ışıklarını yakarak kontrollü seyretti. Şehir merkezini etkisi altına alan sis tabakası, yüksek kesimlere çıkıldıkça yerini güneşe bıraktı. Yüksek noktalardan bakıldığında sis tabakasının Düzce ovasını kapladığı görüldü.

Uyarılar ve Trafik

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri ise sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve sis farlarını kullanarak seyretmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan, sis yüksek kesimlerde ve kentin bazı noktalarında seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

