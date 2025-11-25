Düzce'de Yoğun Sis: Görüş 15 Metreye Düştü, Kartpostallık Görüntüler

Düzce'de sabah sis hayatı olumsuz etkiledi

Asar Deresi çevresinde kartpostallık görüntüler

Düzce şehir merkezinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Her sonbahar ve kış mevsiminde yaşanan sis, havaların soğumasıyla yeniden kent merkezini etkisi altına aldı.

Görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü bölgede, sis zaman zaman ulaşımı zorlaştırdı. Sabah saatlerinde şehir merkezi tamamen sise teslim olurken, görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Araçlarıyla iş yerlerine gitmeye çalışan sürücüler zaman zaman güçlük yaşarken, kent merkezinde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Özellikle şehrin ortasından geçen Asar Deresi üzerinde köprülerden geçen yayaların sis içindeki siluetleri dikkat çekti.

Yetkililer ise sürücüleri sise karşı uyararak, aşırı sürat yapılmaması, araç farlarının yakılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.

