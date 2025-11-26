Düzce Üniversitesi 40 Kilogram Atık Pil Topladı

Düzce Üniversitesi, "sıfır atık" ve "sürdürülebilir kampüs" hedefleri doğrultusunda yürüttüğü kampanya kapsamında 2025 yılında toplanan 40 kilogram atık pili geri dönüşüme gönderdi.

Kampanya ve teslimat

Kampanya, Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Koordinatörlüğü (DÜSİD) ile Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kampüs Topluluğu (DÜSÜYET) öncülüğünde, çevre kirliliğini önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütüldü. Öğrenci ve personelin yoğun ilgi gösterdiği çalışmada yıl boyunca birimlerden toplanan 40 kilogram atık pil, DÜSİD Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Özcan Akın ve DÜSÜYET yönetim kurulu üyeleri tarafından Düzce Belediyesi'ne teslim edildi. Atıklar, yetkilendirilmiş kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)'ne ulaştırılmak üzere belediye tarafından gönderildi.

Yetkililerin açıklamaları

DÜSİD Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Özcan Akın, kampanyanın sadece bir geri dönüşüm faaliyeti olmadığını, aynı zamanda güçlü bir çevre bilinci oluşturma hedefi taşıdığını vurguladı.

DÜSÜYET Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Kıvrak konuyla ilgili şunları söyledi: "Düzce Üniversitesi ailesi olarak bu yıl 40 kilogram atık pil toplayarak doğamızı büyük bir tehlikeden korumanın gururunu yaşıyoruz. Atık pillerin içerdiği cıva, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metaller, toprağa ve suya karıştığında ekosistem için geri dönülmez zararlara yol açmaktadır. Topladığımız piller ile yalnızca ciddi bir çevre kirliliğinin önüne geçmekle kalmayıp, aynı zamanda bu pillerin karşılığında fidanların toprakla buluşmasına da vesile olacağız. DÜSÜYET olarak yürüttüğümüz bu kampanyada emeği geçen tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz"

DÜSİD Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin ise kampanyanın üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "Emeği geçen tüm öğrencilerimize, personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında toplanan piller sayesinde, TAP işbirliğiyle yürütülecek projeler çerçevesinde doğaya fidan kazandırılması hedefleniyor.

