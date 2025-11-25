Düzce Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinlikleri

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 24 Kasım coşkusu

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesindeki öğrenci toplulukları, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında fakülte genelinde eşsiz ve kapsamlı etkinlikler düzenledi. Fakülte koridorları, farklı toplulukların hazırladığı çalışmalarla donatılarak öğretmenlik mesleğinin değeri çok yönlü biçimde vurgulandı. Etkinlik alanı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç tarafından ziyaret edildi.

Girişte ortak sergi: "Öğretmenim! Bir Mesajın Var..."

Türkçe Fikirler Topluluğu ve Erdemli Öğretmenler Topluluğu iş birliğiyle fakülte girişinde "Öğretmenim! Bir Mesajın Var..." panosu hazırlandı. Ayrıca öğretmenler odası düzenlemesi, "Gelecekteki Öğrencine Not Bırak" köşesi, Atatürk’ün öğretmenlikle ilgili sözüne ayrılmış bölüm, "Yılın Öğretmeni" fotoğraf çerçevesi ve "Öğretmenlerin Mekanına Hoş Geldiniz" pankartı etkinlik kapsamında yer aldı.

Topluluklar sahadaydı

İngilizce Topluluğu, öğretmenlikle ilgili İngilizce sözlerden oluşan bir pano çalışmasını fakültenin 2. katında sergiledi. Özel Eğitim Topluluğu şehit öğretmenler için anma köşesi oluşturdu ve stantlarında özel öğrenme güçlüğüne dikkat çeken farkındalık çalışmaları yürüttü. Milli Eğitim (İlköğretim Matematik Öğretmenliği) Topluluğu oyunlaştırılmış ve farklılaştırılmış eğitim materyalleri, akıl ve zeka oyunları ile Türk ve yabancı matematikçiler köşesi içeren bir stant hazırladı.

Türkçe Topluluğu 2. katta karikatür ve resimler sergiledi; standında öğretmen olan yazar ve şairlerin tanıtımı, emoji etkinliği ve soru etkinliğiyle katılımcılara etkileşim sundu. Okul Öncesi Eğitim Topluluğu ile PDR Topluluğu ortak panoda "Değerli Öğretmeni Tahmin Et" oyunu, "Öğretmenler Öğrencilerin Işığıdır" temalı Atatürk köşesi ve "Öğretmenine Bir Not Bırak" etkinliklerine yer verdi. Sınıf Öğretmenliği Topluluğu, fakültenin 2. katında öğretmenlerin niteliklerini yansıtan dekoratif bir tren tasarımıyla günün atmosferine renk kattı. Bilim ve Fen Topluluğu ise fakülte girişine "Öğretmenim çünkü" adlı etkileşimli bir pano yerleştirdi.

Topluma yön veren meslek vurgusu ve ikram

Bu yılki 24 Kasım etkinlikleri, farklı toplulukların ortak çabasıyla fakülte içinde zengin ve anlamlı bir atmosfer oluşturdu. Öğretmenlik mesleğinin topluma yön veren gücü, öğrencilerin hazırladığı çalışmalarla bir kez daha vurgulandı. Etkinliklerin ardından dekanlık katında öğretim elemanları, görevli öğrenciler ve aynı binayı paylaşan Spor Bilimleri Fakültesi akademik ve idari personelinin de katıldığı çorba ikramı gerçekleştirildi.

Etkinlikler sürecek

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri, Milli Eğitim Akademisi Başkan Yardımcılığı görevine atanan Düzce Üniversitesi Eğitim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çetinkaya’nın 28 Kasım 2025 tarihinde katılacağı çevrim içi konferans ve 22 Aralık 2025 tarihinde sahnelenecek "Öğretmenim Ne Dersin?" adlı etkileşimli tiyatro gösterisi ile devam edecek.

