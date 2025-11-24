Düzce Valisi Selçuk Aslan 24 Kasım'da Emekli Öğretmenleri Ziyaret Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmenleri Sabri Güven ve Rafet Engin'i evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:58
24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, bu anlamlı günde birçok öğrencinin yetişmesine vesile olan emekli öğretmenleri unutmayarak ziyaret etti.

Vali Aslan, emekli öğretmenler Sabri Güven ve Rafet Engin'i evlerinde ziyaret ederek ‘Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyaretlerde Aslan, emekli öğretmenlere sağlıklı bir ömür temennisinde bulunarak kendilerine teşekkür etti.

