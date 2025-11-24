Düzce Valisi Selçuk Aslan 24 Kasım'da emekli öğretmenleri ziyaret etti

DÜZCE(İHA) — 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamı

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, bu anlamlı günde birçok öğrencinin yetişmesine vesile olan emekli öğretmenleri unutmayarak ziyaret etti.

Vali Aslan, emekli öğretmenler Sabri Güven ve Rafet Engin'i evlerinde ziyaret ederek ‘Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyaretlerde Aslan, emekli öğretmenlere sağlıklı bir ömür temennisinde bulunarak kendilerine teşekkür etti.

