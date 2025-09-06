DOLAR
Düzce Yığılca'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Düzce'nin Yığılca ilçesi Dutlar köyü Kırık mevkiinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 18:11
Kaza Detayları

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, Dutlar köyü Kırık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir cip ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kazada, 81 ADC 053 plakalı hafif ticari aracı S.G. yönetiyordu; karşı yönden gelen 34 GL 9360 plakalı cipi ise H.T. kullanıyordu. Çarpışma sonucu sürücüler S.G. ve H.T. ile yolcu Z.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

