E5'ten Ukrayna'ya en az 150 milyon euro yardım kararı

Toplantı ve katılımcılar

Almanya’nın başkenti Berlinde düzenlenen toplantıda "Avrupa Beşlisi" (E5) ülkelerinin savunma bakanları ve üst düzey yetkilileri bir araya geldi. Toplantıya Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Polonya Savunma Bakanı Yardımcısı Pawel Zalewski katıldı. Ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal (video konferansla) toplantıda yer aldı.

"PURL" kapsamında en az 150 milyon euro destek

Toplantının ardından konuşan Boris Pistorius, "Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi" (PURL) kapsamında Ukrayna’ya en az 150 milyon euro katkıda bulunulmasına karar verildiğini bildirdi.

Pistorius, Rusya’nın saldırılarını, Kiev’e yapılacak yeni yardımları ve Rusya kaynaklı İHA tehditlerini ele aldıklarını belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Rusya’nın, sivil enerji altyapısını hedef alan yoğun saldırıları nedeniyle Ukrayna savaştaki 4. kış mevsimini yaşıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in amacının Ukrayna için kışı olabildiğince dayanılmaz hale getirmek, moralini bozmak ve Ukraynalıların direnişini kırmak olduğu çok açık ve net. Bu aptalca bir girişim ve saldırılar da korkunç. Ayrıca, bu saldırılar uluslararası hukuku büyük ölçüde ihlal ediyor. İnsanlara duyulan bu kadar büyük bir nefret ve suç hayal bile edilemez. Bizim için açık olan şu; Ukrayna’yı yalnız bırakmayacağız. Ukrayna bize güvenmeye devam edebilir"

Hibrit saldırılar ve dron tehditleri

Pistorius toplantıda ayrıca Avrupa ülkelerine yönelik hibrit saldırıları ele aldıklarını ve bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Rusya’nın dikkatleri başka yöne çekme girişimlerinin ve toplumları tedirgin etme çabalarının altını çizdi.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Pistorius, Ukrayna’ya verilen desteğin etkisinin sınırlı kaldığını vurgulayarak, "Bunun bir etkisi var, ancak ne yazık ki artık bizim ve Ukrayna’nın istediği kadar net ve verimli değil, bu nedenle mesajımız net: Pes etmemeliyiz" dedi.

Avrupa'da tespit edilen kaynak belirlenemeyen dronların arkasında Rusya olduğuna ilişkin kesin kanıt bulunmadığını kaydeden Pistorius, ancak net ifadelerle Moskova'yı işaret ederek, "Dron tehditlerinden kimin faydalandığını anlamak için Sherlock Holmes olmaya gerek yok" ifadesini kullandı. Avrupa ülkelerindeki ortak savunma çalışmalarına ilişkin kararın gelecek Ocak ayında Varşovada yapılacak toplantıda verileceği açıklandı.

Üye ülkelerin açıklamaları

Guido Crosetto (İtalya): "Bu yüzden Ukrayna’nın yanında ısrarla duruyoruz ve onu yalnız bırakmıyoruz. Ukrayna’nın mücadelesi herhangi bir nedenden dolayı değil, sadece Putin’in genişleme ve büyüme arzusundan kaynaklanıyor. Ukrayna’ya yardım edilmezse, bu Rusya’nın gideceği daha kötü bir yolun sadece ilk adımı olur. Rus saldırılarının yüzde 93’ü konutları, okulları ve hastaneleri hedef alıyor. Bu bağlamda saldırılara karşı kendini savunmaktan başka bir şey yapmayan bir ülkeye yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Catherine Vautrin (Fransa): Rusya’nın Baltık Denizi’ndeki "gölge filosuna" yönelik daha fazla yaptırım çağrısı yaparak, "Rusya’nın savaş kaynaklarının temel desteklerinden biri olan bu durumu ortadan kaldırmak için baskıyı artırmalıyız" dedi.

John Healey (İngiltere): "Ukrayna için daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. İngiltere ortak endüstri işbirliği, tatbikatlar ve inovasyon konusunda Ukrayna ile daha fazla işbirliği yapacak. Yeni bir tehditle karşı karşıyayız, savunma için yeni bir dönem başlıyor. İngiltere hükümeti olarak Avrupa’nın savunmasını çok ciddiye alıyoruz. İngiltere hükümeti sadece ülkemizi değil, diğer ülkeleri de savunmak için önemli bir rol oynayacak. Bunu NATO aracılığıyla diğer müttefiklerle birlikte yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz"

Pawel Zalewski (Polonya): Polonya’nın, Ukrayna savunması için ortak girişim projelerine katkısını artırmak istediğini belirtti.

AB yaptırımları ve destek vurgusu

Kaja Kallas (AB): AB’nin Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Ukrayna’nın daha fazla hava savunmasına ve daha fazla mühimmatına ihtiyacı var. Ukrayna’nın halkını savunmasını sağlamak istiyoruz" dedi. Kallas, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasının Ukrayna’nın savunmasını sürdürmesinin en net yolu olduğunu tekrarladı ve "AB, bu tehditleri ‘yeni normal’ olarak kabul edemez" açıklamasında bulundu.

Toplantı, E5 ülkelerinin Ukrayna'ya desteğini teyit etmesi, hibrit tehditlere ortak cevap arayışı ve savunma işbirliğinin güçlendirilmesi mesajlarıyla sona erdi.

BERLİN (İHA) - ALMANYA SAVUNMA BAKANI BORİS PİSTORİUS, ALMANYA’NIN BAŞKENTİ BERLİN’DE "AVRUPA BEŞLİSİ" (E5) ÜLKELERİNİN BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, "ÖNCELİKLİ UKRAYNA İHTİYAÇLARI LİSTESİ" (PURL) KAPSAMINDA UKRAYNA’YA EN AZ 150 MİLYON EURO KATKIDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.