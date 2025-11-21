Eber Gölü'nde Kirlilik Alarmı: Afyonkarahisar'da Çöpler Kıyılara Vurdu

Eber Gölü'nde Kirlilik Endişesi

Kuraklığın ardından çöpler kıyılara vurdu

Afyonkarahisar sınırlarında bulunan ve birçok canlıya ev sahipliği yapan Eber Gölü, kuraklığın ardından şimdi de kirlilikle gündeme geldi.

Türkiye’nin en büyük göllerinden birisi olan gölde su seviyesi, önceki yıllara göre gözle görülür seviyelere düşmüş durumda. Bu durumun ardından gölde insan kaynaklı atıklar kıyılara vururken, bazı noktalarda çöpten adacıklar oluştu.

Göldeki kirlilik, çevre sakinleri ve gölü ziyaret edenleri tedirgin etti. Bölge halkı, özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini artırmasını talep ederek, yapılacak denetimlerle göldeki kirlilik seviyesinin azalacağı görüşünü paylaştı.

Yetkililer ve vatandaşlar, hem doğanın korunması hem de gölü ziyaret edenlerin sağlığının güvence altına alınması için hızlı ve etkin önlemler bekliyor.

