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Eber Gölü'nde Koruma Denetimleri: 6 Ayda Önemli Başarılar Elde Edildi

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde denetimlerle kaçak avcılıkla mücadele ediliyor, çevre koruma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 17:21
Eber Gölü'nde Koruma Denetimleri: 6 Ayda Önemli Başarılar Elde Edildi

Eber Gölü'nde Koruma Denetimleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan ve "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenmiş olan Eber Gölü, koruma altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle son 6 ayda önemli başarılar sağlandığı bildirildi.

Denetim Faaliyetleri ve Sonuçları

Valilikten gelen yazılı açıklamada, göl ve çevresinin yangınlardan korunması, kaçak avcılığın engellenmesi ve doğal yaşamın korunması amacıyla ava kapalı bölge kapsamına alındığı belirtildi. Bu bağlamda, 9 jandarma asayiş timi, 3 jandarma komando timi, 1 çevre ve doğa koruma timi, 4 sivil unsur, 3 dron ve 8 fotokapan kullanılarak etkin gözetim sağlandığı ifade edildi.

Son 6 aylık dönemde toplamda 214 saat dron ile hava gözetimi yapıldığı ve Eber Gölü çevresinde bulunan 2 belde ile 10 köyde 1580 vatandaşa "Kara Avcılığı Kanunu" ve "Çevre Kanunu" konularında bilgilendirme yapıldığı açıklandı. Yapılan denetimler neticesinde, 8 şüpheli Kabahatler Kanununun 32'nci maddesi gereği toplam 16 bin 416 lira, 4 şüpheli Çevre Kanununun 20'nci maddesi gereği 2 milyon 228 bin 848 lira ve 10 şüpheli Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 193 bin 848 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 10 av tüfeği ve 3 keklik de muhafaza altına alındı.

Vatandaş Duyarlılığı ve Süreklilik

Açıklamanın devamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göl ve çevresini koruma çabalarının sürdürülmesi, kaçak avcılığın ekosisteme verdiği zararın en aza indirilmesi ve bu konuda vatandaşların duyarlı hale getirilmesi amacıyla devriyelerine aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan "Ulusal öneme haiz sulak...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenmiş, "doğal sit alanı" statüsüne sahip Eber Gölü'nü korumak için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan tedbirlerle son 6 ayda önemli başarı sağlandığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan "Ulusal öneme haiz sulak...

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan "Ulusal öneme haiz sulak alan" olarak tescillenmiş, "doğal sit alanı" statüsüne sahip Eber Gölü'nü korumak için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan tedbirlerle son 6 ayda önemli başarı sağlandığı bildirildi.

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