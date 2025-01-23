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Ebrar Sitesi B Blok Davasında 115 Ölüm: Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ebrar Sitesi B Blok'ta 115 kişinin ölümüne yol açan depreme ilişkin davanın duruşmasına devam edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:51
Ebrar Sitesi B Blok Davasında 115 Ölüm: Yargılama Devam Ediyor

Ebrar Sitesi B Blok Davasında Duruşma Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok ile ilgili olarak 115 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen ikisi tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşma, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık S.T. ve müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Diğer sanıkların ise duruşmada yer almadığı belirtildi.

Sanıkların İfadeleri

Sanık Tevfik Tepebaşı, davaya konu sitede toplam 22 blok bulunduğunu belirterek, bunların yalnızca bir kısmının kooperatif tarafından yapıldığını ifade etti. Tepebaşı, "Burada, birkaç tane kooperatifçe yapılmış olan 22 tane blok vardır ama diğerlerini, çeşitli kişiler, mühendisler ya da müteahhitler yaptırmıştır. Yani hepsini yaptıran kooperatifler değildir. 14 blok apartmanın tamamında sorumlu tutulmuşum. Yapılışları aynıdır. Eğer, en küçük bir şüphem olmuş olsaydı, kesinlikle insanları riske atmam mümkün değildir. Ben iyi bir yöneticiyim, sorumluluk almadım. Onun için, ben bu duruşmadan beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanık Atilla Öz de suçsuz olduğunu belirtip tahliyesini talep etti.

Savcının Mütalaası

Mütalaası istenen cumhuriyet savcısı, firari sanık Mustafa Timurbanga'nın dosyasının ayrılmasını istemesinin yanı sıra, diğer sanıklar Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz, A.D, M.T. ve S.T.'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, tutuksuz 3 sanığın hükümle birlikte tutuklanması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.

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