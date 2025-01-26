Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürerek 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen göçmenlerin Pakistan uyruklu olduğu belirtildi.

Denetimler Devam Ediyor

Kent genelindeki denetim ve kontrollerini artıran güvenlik ekipleri, bu bağlamda yaptıkları çalışmalar sonucunda düzensiz göçmenleri tespit etti. Yakalanan 20 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.