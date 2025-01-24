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Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla ülkeye giren 21 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:14
Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde sürdürdükleri denetim ve kontrollerde önemli bir başarı elde etti.

Gözaltına Alınma Süreci

Yapılan çalışmalar neticesinde, Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı. Bu operasyonda yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, Edirne'de düzensiz göçle mücadele çalışmalarının ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik güçleri, bu tür denetim ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

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