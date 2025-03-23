Edirne'de Balkan Savaşları ve Gazze Şehitleri Anıldı

Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:20
Edirne'de Balkan Savaşları ve Gazze Şehitleri Anıldı

Edirne'de Anma Programı Düzenlendi

Edirne'de, Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler anısına özel bir anma programı gerçekleştirildi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından Sarayiçi'nde düzenlenen "Balkan Şehitleri için duaya, Gazze için kıyama" adlı etkinlikte birçok vatandaş Türk ve Filistin bayraklarıyla hazır bulundu.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş'in Açıklamaları

Etkinlikte konuşan AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Edirne'nin 26 Mart 1913'te işgale uğraması neticesinde yaşadığı acı günleri hatırlattı. İriş, işgal döneminde yaşlı, kadın, çocuk ve asker olmak üzere binlerce vatan evladının zorlu bir yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

İriş, "Balkan Savaşı'nda, Mehmet Şükrü Paşa kumandasındaki birliklerin, Edirne’yi 155 gün boyunca kahramanca savunduğunu belirterek, 'Onlar vatanı için hayatlarını ortaya koydular.' dedi. Bu fedakarlıkların değerinin ölçülemeyecek kadar yüce olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Durum

İriş, Balkan Savaşları sırasında Edirne’de yaşanan acıların bugün Gazze’de tekrarlandığını dile getirdi. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktarararak, "Gazze'de muhasara altında kalan 2 milyon Müslüman kardeşimiz, ırkçı siyonizm ve emperyalist güçlerin saldırılarına maruz kalmaktadır," dedi.

Ek olarak, geçmişte Çanakkale için koşanların bugün de Filistinli kardeşler için mücadele ettiğini belirten İriş, onların anısına saygı duruşunda bulunduklarını söyledi.

Programın Kapanışı

Etkinlik, şehitler ve Gazze için yapılan dualarla sona erdi. İriş, Balkan şehitlerini minnet ve rahmetle andıklarını ve Filistin’in özgürlüğü için dua ettiklerini ifade etti.

Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler için anma programı...

Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından Sarayiçi'nde düzenlenen "Balkan Şehitleri için duaya, Gazze için kıyama" adlı programa vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler için anma programı...

Edirne'de Balkan Savaşları şehitleri ve Gazze'de hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi tarafından Sarayiçi'nde düzenlenen "Balkan Şehitleri için duaya, Gazze için kıyama" adlı programa vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

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