Edirne'de Bozuk Yollar Sürücüleri Mağdur Ediyor — 30 Bin Lira Hasar

Edirne'de yolda ilerleyen sürücüler, çukurlara girmeleri sonucu araçlarında oluşan hasarlara bağlı olarak ciddi maddi zararlarla karşılaşıyor. Polis ekiplerinin tespit tutanaklarında yol hatasının "belediye sorumluluğunda" olduğu kaydediliyor. Vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Çukurların yol açtığı zararlar

Sürücüler, ani sarsıntılarla karşılaştıklarını; lastiklerin yarılması, jantların eğilmesi ve alt takımda ciddi hasar gibi sorunların sık yaşandığını bildiriyor. Kentte artan şikayetler, özellikle gece açık bırakılan kazı alanları ve çukurların ciddi risk oluşturduğunu gösteriyor.

Mağdur sürücünün şikayeti

"Arabamla yolda ilerlerken büyük bir çukura düştüm. Daha önce kazı yapılmış ama üzeri kapatılmamış. Edirne’nin birçok noktasında aynı şekilde açık kazılar var; hep yarım işler yapılıyor. İki lastiğim yarıldı, jantlarım eğildi, alt takımım hasar gördü. Maddi ve manevi büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Polis tutanağında da yol hatasının belediyeye ait olduğu açıkça yazıyor. Belgelerimle birlikte başvurumu yaptım ancak zararımın karşılanıp karşılanmayacağı belirsiz. Edirne’de yol çalışmaları gerçekten çok kötü. Bu kadar çok açık çukurun olması, rögar kapaklarının zeminden aşağıda kalması kabul edilebilir bir durum değil. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. 30 bin lira hasarımız var"

Vatandaşlar sorunun ivedilikle çözülmesini talep ediyor.

MAĞDUR SÜRÜCÜ MUHARREM DURAN