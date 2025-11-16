Edirne'de Bozuk Yollar Sürücüleri Mağdur Ediyor — 30 Bin Lira Hasar

Edirne'deki bozuk yollar ve açık çukurlar sürücülerin araçlarına zarar veriyor; polis tutanağı 'belediye sorumluluğunda' ibaresi içeriyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 20:42
Edirne'de Bozuk Yollar Sürücüleri Mağdur Ediyor — 30 Bin Lira Hasar

Edirne'de Bozuk Yollar Sürücüleri Mağdur Ediyor — 30 Bin Lira Hasar

Edirne'de yolda ilerleyen sürücüler, çukurlara girmeleri sonucu araçlarında oluşan hasarlara bağlı olarak ciddi maddi zararlarla karşılaşıyor. Polis ekiplerinin tespit tutanaklarında yol hatasının "belediye sorumluluğunda" olduğu kaydediliyor. Vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Çukurların yol açtığı zararlar

Sürücüler, ani sarsıntılarla karşılaştıklarını; lastiklerin yarılması, jantların eğilmesi ve alt takımda ciddi hasar gibi sorunların sık yaşandığını bildiriyor. Kentte artan şikayetler, özellikle gece açık bırakılan kazı alanları ve çukurların ciddi risk oluşturduğunu gösteriyor.

Mağdur sürücünün şikayeti

"Arabamla yolda ilerlerken büyük bir çukura düştüm. Daha önce kazı yapılmış ama üzeri kapatılmamış. Edirne’nin birçok noktasında aynı şekilde açık kazılar var; hep yarım işler yapılıyor. İki lastiğim yarıldı, jantlarım eğildi, alt takımım hasar gördü. Maddi ve manevi büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Polis tutanağında da yol hatasının belediyeye ait olduğu açıkça yazıyor. Belgelerimle birlikte başvurumu yaptım ancak zararımın karşılanıp karşılanmayacağı belirsiz. Edirne’de yol çalışmaları gerçekten çok kötü. Bu kadar çok açık çukurun olması, rögar kapaklarının zeminden aşağıda kalması kabul edilebilir bir durum değil. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. 30 bin lira hasarımız var"

Vatandaşlar sorunun ivedilikle çözülmesini talep ediyor.

MAĞDUR SÜRÜCÜ MUHARREM DURAN

MAĞDUR SÜRÜCÜ MUHARREM DURAN

KENTTE BENZER ŞİKAYETLERİN ARTTIĞINI BELİRTEN VATANDAŞLAR, ÖZELLİKLE GECE SAATLERİNDE AÇIK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
Hilvan'da Trafik Kazası: Alev Alan Otomobil Art Arda Patladı
3
Muş'ta 3 Gündür Kayıp 15 Yaşındaki Edanur Çakır Bulundu
4
Giresun Keşap'ta trafik kavgası: Emekli öğretmen öldü
5
Sorgun Belediyesi Tiyatro Topluluğu İç Anadolu Turnesinde 5 Bin Seyirciyle Buluştu
6
Arnavutköy Taşoluk'ta Gecekondu Yangını — İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü
7
Milas'ta Orman Yangınları Hızlı Müdahale ile Büyümeden Söndürüldü

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?