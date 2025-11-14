Edirne’de C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Asker İçin Mevlid-i Şerif

Edirne'de, Gürcistan'daki C-130 kazasında şehit olan 20 asker ve yangın uçağı pilotu için Lalapaşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okunup pilav-ayran dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:25
Edirne’de C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Asker İçin Mevlid-i Şerif

Edirne’de C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Asker İçin Mevlid-i Şerif

Mevlid-i Şerif sonrası 350 kişiye pilav ve ayran ikram edildi

Edirne'de, Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker ile Çanakkale'den kalkıp bakım için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilot için Mevlid-i Şerif okundu.

Program, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Lalapaşa Camii'nde cuma namazı sonrası organize edildi. Mevlid’in ardından Gülşeni Dergahı’nda 350 kişiye pilav ve ayran ikram edildi. Etkinlikte şehitler için dua edildi ve uzun süre niyazda bulunuldu.

Organizasyonda, Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan 20 asker ile Çanakkale’den kalkarak bakım için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot anıldı.

Hasan Yel: "Türkiye’nin başı sağ olsun. Hepimiz üzüntülüyüz, televizyona bakamıyoruz."

Cenk Dilmeç: "Uçak kazasından dolayı çok üzgünüz. Valiliğimiz güzel bir proje yapıyor her hafta burada. Bu haftaki projemiz de bu uçak kazasında hayatını kaybeden şehitlerimiz için yapılmış. Çok güzel bir uygulama. Türkiye büyük bir yas içerisinde. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin."

Halil Koç: "Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Allah bu acıyı kimseye göstermesin ama ne mutlu şehit olana. Allah onları Peygamberimize komşu eylesin."

EDİRNE'DE, AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN SINIRINDA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN ASKERLER HAYRINA İKRAMLAR...

EDİRNE'DE, AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN SINIRINDA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN ASKERLER HAYRINA İKRAMLAR YAPILDI.

EDİRNE'DE, AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN SINIRINDA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN ASKERLER HAYRINA İKRAMLAR...

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
2
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
3
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
4
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
5
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
6
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
7
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı