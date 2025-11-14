Edirne’de C-130 Kazasında Şehit Olan 20 Asker İçin Mevlid-i Şerif

Mevlid-i Şerif sonrası 350 kişiye pilav ve ayran ikram edildi

Edirne'de, Gürcistan’da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker ile Çanakkale'den kalkıp bakım için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağında şehit olan pilot için Mevlid-i Şerif okundu.

Program, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Lalapaşa Camii'nde cuma namazı sonrası organize edildi. Mevlid’in ardından Gülşeni Dergahı’nda 350 kişiye pilav ve ayran ikram edildi. Etkinlikte şehitler için dua edildi ve uzun süre niyazda bulunuldu.

Organizasyonda, Azerbaycan’dan Türkiye’ye hareket eden C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu şehit olan 20 asker ile Çanakkale’den kalkarak bakım için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot anıldı.

Hasan Yel: "Türkiye’nin başı sağ olsun. Hepimiz üzüntülüyüz, televizyona bakamıyoruz."

Cenk Dilmeç: "Uçak kazasından dolayı çok üzgünüz. Valiliğimiz güzel bir proje yapıyor her hafta burada. Bu haftaki projemiz de bu uçak kazasında hayatını kaybeden şehitlerimiz için yapılmış. Çok güzel bir uygulama. Türkiye büyük bir yas içerisinde. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin."

Halil Koç: "Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Allah bu acıyı kimseye göstermesin ama ne mutlu şehit olana. Allah onları Peygamberimize komşu eylesin."

EDİRNE'DE, AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN SINIRINDA DÜŞEN UÇAKTA ŞEHİT OLAN ASKERLER HAYRINA İKRAMLAR YAPILDI.